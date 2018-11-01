WP: Asitte mi eritildi
İstanbul Başsavcılığı’nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin “Parçalanarak yok edildi” açıklamasının ardından Washington Post gazetesi de ‘cesedin rezidansta eritildiği’ yolunda deliller olduğunu yazdı.
AMERİKAN Washington Post gazetesine konuşan bir Türk yetkili, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra ceset parçalarının Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu ya da yakınındaki başkonsolosluk rezidansında asitte eritilmiş olabileceği üzerinde durulduğunu söyledi. Yetkili, başkonsolosluk bahçesinde bulunan biyolojik delillerin, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü yere yakın bir yerde parçalandığına işaret ettiğini kaydetti ve “Kaşıkçı’nın bedeninin gömülmesine gerek kalmamıştı” dedi.
‘MÜSLÜMAN KARDEŞLER’ ÜYESİ İDDİASI
Öte yandan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı olan damadı Jared Kushner ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cemal Kaşıkçı için “tehlikeli bir İslamcı” nitelemesinde bulunduğunu da öne sürdü. Bu konuşma hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre, görüşme Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından gerçekleşti. Riyad yönetiminin Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü henüz kabul etmediği sırada yapılan görüşmede, Veliaht Prens, Kaşıkçı olayının ABD-Suudi ilişkilerine zarar vermemesi gerektiğini belirterek, Kushner’e “Kaşıkçı’nın Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu” söyledi.
SİSİ İLE NETANYAHU PRENSİ SAVUNDU
Bu görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir kişi, Bolton’ın telefonda Veliaht Prens’in Kasıkçı’ya yönelik ithamlarını doğru bulduğuna dair bir işaret vermediğini söyledi. Suudi bir yetkili de önceki gün, Prens’in böyle bir nitelemede bulunduğunu reddetti ve genç lider ile en üst düzey ABD’li yetkililer arasında “zaman zaman rutin görüşmeler yapıldığını” ancak “böyle bir ifadenin kullanılmadığını” savundu. Gazeteye konuşan siyasi analistler ise Veliaht Prens’in, Kaşıkçı’yı güvenilmez birisi olarak gösterme çabasını ‘hasar kontrol aşamasındaki iki yüzlü bir girişim’ olarak değerlendirdi. Veliaht Prens ile Beyaz Saray arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin bilgi sahibi bir kişi, son birkaç günde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump yönetimindeki üst düzey yetkililere ulaşıp, Veliaht Prens’i savunduklarını da öne sürdü.
KAŞIKÇI AİLESİ REDDETTİ
Washington Post gazetesine yazılı açıklama gönderen Kaşıkçı ailesi ise Veliaht Prens’in Kaşıkçı hakkındaki ifadelerini reddetti. Aile, açıklamasında, “Cemal Kaşıkçı Müslüman Kardeşler üyesi değildir. Önceki yıllarda kendisi bu yöndeki iddiaları her seferinde reddetmiştir. Cemal Kaşıkçı hiçbir şekilde tehlikeli bir insan değildir. Aksini iddia etmek gülünçtür” değerlendirmesinde bulundu.
Aile, Kaşıkçı’nın görüşlerinin Suudi yetkililerce belirtilenlerden çok daha incelikli olduğunu kaydederek, “Kaşıkçı, Müslüman Kardeşler’i kimi hedeflerine sempati duysa da onların birçok görüşüne hiç katılmazdı, özellikle de Suudi Arabistan’a yönelik olanlara” ifadelerini kullandı.
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