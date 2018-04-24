Wilms tümörü nedir?

Bir böbrek kanseri türü olan Wilms Tümörü, böbreklerde malign (kanser) hücrelerin bulunduğu ve akciğerlere, karaciğere veya yakınlardaki lenf düğümlerine yayılabilen bir hastalıktır. Wilms tümörü genellikle 5 yaşından küçük çocuklarda görülür.



Wilms tümörlerinin kötü tarafı çabuk büyümeleri ve erken dönemde kardeş tümörler (metastaz) oluşturma eğilimine sahip olmalarıdır. Wilms tümörlü hastaların yaklaşık % 10 kadarında henüz ilk tanı sırasında metastazlar bulunmaktadır. Bu kardeş tümörler (metastazlar) özellikle böbrek çevresindeki lenf düğümleri içinde, akciğerlerde ve karaciğerde görülmektedirler. Bazı çocuklarda Wilms tümörü baştan itibaren sadece bir böbrekte değil, her iki böbrekte de görülmektedir. (hastaların yaklaşık % 5 kadarında). Çocuklarda hastalığın kaynak noktası genellikle nefroblastomatozis durumudur. Bundan kasıt, Wilms tümörünün ön basamağı sayılan olgunlaşmamış embriyonal böbrek dokusudur.

Wilms tümörleri genellikle fark edilmeden önce oldukça büyük hale gelirler. Çoğu Wilms tümörü diğer organlara yayılmadan önce (metastaz yapmış) bulunur.

WİLMS TÜMÖRÜ TÜRLERİ



Wilms tümörleri mikroskop altında (histolojisi) nasıl göründüklerine göre 2 ana gruba ayrılırlar:

Olumlu histoloji: Bu tümörlerin kanser hücreleri oldukça normal görünmese de, anaplasia yoktur (bir sonraki paragrafa bakınız). 10 Wilms tümörünün 9'undan fazlasında uygun histoloji vardır. Çocukları bu tümörlerle tedavi etme şansı çok daha yükseltir.

Olumsuz histoloji (anaplastik Wilms tümörü): Bu tümörlerde kanser hücrelerinin görünümü büyük ölçüde değişir ve hücrelerin çekirdekleri (DNA'yı içeren merkezi parçalar) çok büyük ve çarpıktır. Buna anaplazya denir. Bir tümörün sahip olduğu daha çok anaplazi, sertleşmesi daha zordur.