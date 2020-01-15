Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi! Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı
Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia ile ilgili gerekçeli kararı açıklandı. Kararın BTK'ya ukaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor. AYM, Wikipedia'nın kapatılmasını hak ihlali saymış, kararın demokratik düzene uymadığını vurgulamıştı.
Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.
Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.
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