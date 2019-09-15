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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

WHO Avrupa Bölge Direktörlüğü’ne aday

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
WHO Avrupa Bölge Direktörlüğü’ne aday

ATLANTİK Okyanusu’ndan Çin sınırına kadar 53 ülke ve yaklaşık 900 milyon nüfusu kapsayan WHO Avrupa Bölge Direktörlüğü görevine talip olan halk sağlığı uzmanı Dr. Nedret Emiroğlu altı ay önce adaylığını ilan etti. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca da Dr. Emiroğlu’na tam desteğini açıkladı.

Seçimlerde 53 ülkenin sağlık bakanları, yardımcıları ya da en üst düzey sorumlular ülke adına oy kullanacak. Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab’ın baş danışmanlığı, Avrupa Bölge Ofisi Program Yönetimi Direktörü, Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü görevlerinde bulunan Dr. Emiroğlu, “Bölgedeki 53 ülkenin jeopolitik, demografik, gelişmişlik ve sağlık hizmetleri sunumu çok farklılık gösteriyor. Hem dünyanın en zengin ülkelerinin olduğu bir bölge hem de daha alt ya da orta gelir grubundaki ülkeler yer alıyor. Amacım ve önceliğim, mümkün olduğunca hedefleri geniş tutup sağlığın iyileştirilmesi” dedi.

SORUN DA HEDEF DE ÇOK

Hedeflerini ülkelerin koşullarına göre uyarlayacağını belirten Dr. Emiroğlu, önceliklerini şöyle anlattı: “Bütün ülkelerin hep birlikte çalışması gereken konular da var. Örneğin kronik hastalıklar... Alkol, tütün ve beslenmeyle ilişkili olarak kronik hastalık risk faktörlerini öncelikli olarak seçtim. Ayrıca en fazla hastalık yükü olan, yine kronik hastalıklardan diyabet ve kanserleri seçtim. Özellikle Avrupa’da yaşam koşulları nedeniyle giderek daha fazla büyüyen bir yük olan ruh sağlığını seçtim. HIV ve tüberküloz özellikle bölgenin doğusunda ciddi sorun. Bunlarla ilgili hedefim biran önce hastalık yükünü azaltma artı aşılama. Özellikle son dönemde Batı Avrupa’da gördüğümüz büyük kızamık salgınlarına ve aşı karşıtı etkinliklere yanıt verebilmek için aşılamayı seçtim. Sağlık artık sadece sağlık sektörünün ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesiyle erişilebilir bir hedef değil. Sosyal, ekonomik, kültürel birçok faktör etkiliyor. Ve aslında başka sektörlerin politikaları ya da kararları sağlığı olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bazı sonuçlara yol açabiliyor. Örneğin çevreye ilişkin düzenlemeler. Diyelim ki hava kirliliği ya da iklim değişikliği birlikte gelen bütün faktörler sağlığı etkileyebiliyor. Ya da sosyal yine bazı faktörler. Gelir, eğitim durumu bunlar yine sağlıklı yaşama ilişkin kararları vermede etkili. Bunlar da önceliklerim arasında.” m Mesude ERŞAN

GENÇLERE YATIRIM

- BELİRLEDİĞİ öncelikli gruplar içinde göçmenlerin bulunduğunu ifade eden Dr. Emiroğlu, “Anneler, kadınlar ve çocuklar da öncekli gruplarımdan. Ayrıca tüm Avrupa giderek yaşlanıyor. Ancak sağlık ve diğer sistemler yaşlılara yönelik kurulmuyor. Ne yaşam koşullarını rahatlatacak ne de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini tam anlamıyla alacak yapılanma var. Yine giderek sosyal yaşamdan kopan, dijital hayatın içine gömülen gençler ve çocuklar ilerisi için sağlıklı yaşam anlamında ciddi bir tehditle karşılaşıyorlar. Obezite görüyoruz, fiziksel aktiviteleri yok. Bazı ruhsal sıkıntılar, depresyon görüyoruz. İşte sağlıklı nesiller, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek için gençlik tam zamanı” diye konuştu.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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