WHO Avrupa Bölge Direktörlüğü’ne aday

Seçimlerde 53 ülkenin sağlık bakanları, yardımcıları ya da en üst düzey sorumlular ülke adına oy kullanacak. Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab’ın baş danışmanlığı, Avrupa Bölge Ofisi Program Yönetimi Direktörü, Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü görevlerinde bulunan Dr. Emiroğlu, “Bölgedeki 53 ülkenin jeopolitik, demografik, gelişmişlik ve sağlık hizmetleri sunumu çok farklılık gösteriyor. Hem dünyanın en zengin ülkelerinin olduğu bir bölge hem de daha alt ya da orta gelir grubundaki ülkeler yer alıyor. Amacım ve önceliğim, mümkün olduğunca hedefleri geniş tutup sağlığın iyileştirilmesi” dedi.

SORUN DA HEDEF DE ÇOK

Hedeflerini ülkelerin koşullarına göre uyarlayacağını belirten Dr. Emiroğlu, önceliklerini şöyle anlattı: “Bütün ülkelerin hep birlikte çalışması gereken konular da var. Örneğin kronik hastalıklar... Alkol, tütün ve beslenmeyle ilişkili olarak kronik hastalık risk faktörlerini öncelikli olarak seçtim. Ayrıca en fazla hastalık yükü olan, yine kronik hastalıklardan diyabet ve kanserleri seçtim. Özellikle Avrupa’da yaşam koşulları nedeniyle giderek daha fazla büyüyen bir yük olan ruh sağlığını seçtim. HIV ve tüberküloz özellikle bölgenin doğusunda ciddi sorun. Bunlarla ilgili hedefim biran önce hastalık yükünü azaltma artı aşılama. Özellikle son dönemde Batı Avrupa’da gördüğümüz büyük kızamık salgınlarına ve aşı karşıtı etkinliklere yanıt verebilmek için aşılamayı seçtim. Sağlık artık sadece sağlık sektörünün ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesiyle erişilebilir bir hedef değil. Sosyal, ekonomik, kültürel birçok faktör etkiliyor. Ve aslında başka sektörlerin politikaları ya da kararları sağlığı olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bazı sonuçlara yol açabiliyor. Örneğin çevreye ilişkin düzenlemeler. Diyelim ki hava kirliliği ya da iklim değişikliği birlikte gelen bütün faktörler sağlığı etkileyebiliyor. Ya da sosyal yine bazı faktörler. Gelir, eğitim durumu bunlar yine sağlıklı yaşama ilişkin kararları vermede etkili. Bunlar da önceliklerim arasında.” m Mesude ERŞAN

GENÇLERE YATIRIM

- BELİRLEDİĞİ öncelikli gruplar içinde göçmenlerin bulunduğunu ifade eden Dr. Emiroğlu, “Anneler, kadınlar ve çocuklar da öncekli gruplarımdan. Ayrıca tüm Avrupa giderek yaşlanıyor. Ancak sağlık ve diğer sistemler yaşlılara yönelik kurulmuyor. Ne yaşam koşullarını rahatlatacak ne de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini tam anlamıyla alacak yapılanma var. Yine giderek sosyal yaşamdan kopan, dijital hayatın içine gömülen gençler ve çocuklar ilerisi için sağlıklı yaşam anlamında ciddi bir tehditle karşılaşıyorlar. Obezite görüyoruz, fiziksel aktiviteleri yok. Bazı ruhsal sıkıntılar, depresyon görüyoruz. İşte sağlıklı nesiller, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek için gençlik tam zamanı” diye konuştu.