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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR, (DHA)
01.08.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Whatsapp üzerinden yayılan büyük tehlike 'Momo' için ailelere dikkat çeken uyarı

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Whatsapp üzerinden yayılan büyük tehlike 'Momo' için ailelere dikkat çeken uyarı

Tüm dünyada intiharlara neden olmasıyla gündeme gelen ’Mavi Balina’ oyununun ardından bu kez de ’Momo’ adlı oyun, endişeye yol açıyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, oyunların yalnızca adının değiştiğini, tehlikenin ise aynı olduğunu belirterek, aileleri uyardı.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Koltuksuz, özellikle çocukların internetteki güvenliğini, yalnızca bir oyuna indirgememek gerektiğini vurguladı. Siber alemde sadece bu oyunun değil, bunun gibi birçok tehlikenin bulunduğunu kaydeden Koltuksuz, "Siber korsanlar, her dönem, oyun görünümü altında ya da çeşitli ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek, merak uyandıran, onlara meydan okuyarak, istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır. Eskiden bunu ’Mavi Balina’ adlı sözde oyunda gördük şimdi de Latin Amerika'da ortaya çıkarak, yayılan ve endişeye neden olan ’Momo’ isimli oyunda görüyoruz. Yine ’Mavi Balina’da olduğu gibi merakla başlayıp, meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip, istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem olduğu görülüyor" dedi.

’YASAKLAMAYIN, DOĞRU YÖNLENDİRİN’

Birçok çocuğun siber zorbalıkla karşılaştığını; ancak çoğunun bunu ailelerine aktarmadığını belirten Doç. Dr. Koltuksuz, şunları söyledi:

Momo oyunu nedir Momo oyunu nasıl ortaya çıktı
Momo oyunu nedir? Momo oyunu nasıl ortaya çıktı?

"Bu çok önemli bir olay. Bir oda düşünün. ’İçeride sapık, katil, tecavüzcü, hırsız var deseniz hiç kimse içeri girmek istemez. İnternette bunların hepsi var ve gerekli önlemleri almadan hem kendimiz giriyoruz hem de çocuklarımızın girmesine izin veriyoruz. Aileler çocuklarının sanal dünyada neler yaptığını mutlaka takip etmeli. Bunun için de aile ve çocuk arasında çok iyi bir iletişim olmalı. Çocuk ile karşılıklı güvene dayalı ve iletişime açık bir ilişki kurulmalı. Yasaklama yerine bilgilendirip, doğru yönlendirmek en önemlisi. Doğru bilgilendirilen çocuk, rahatsız edici durumlarla karşılaştığında ailesinden yardım alabileceğini bilmeli. Çocuklarıyla bu tarz oyunlar ya da internette karşılaşabilecekleri siber zorbalık, siber taciz gibi olayların sonuçları hakkında da konuşmaları önemli. Ebeveynlerin, internet için filtreleme yapan programları yüklemesi, çocuğunun hangi web sayfalarını ziyaret ettiğini ve ne sıklıkla kullandığını takip etmesi gerekir."

’İNTERNET OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ŞART’

En geç ilkokul 4’üncü sınıftan itibaren internet ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimi verilmesi gerektiğini savunan Doç. Dr. Koltuksuz, "Nasıl güvenli olarak kullanılır, kötü bir olayda neler yapılmalı, etik değerler, şifre seçilirken nelere dikkat edilmeli gibi teknik detaylar da mutlaka öğretilmeli. Ama çocuklarımızdan önce bizim de mutlaka bu konuda bilinçli olmamız gerekir" diye konuştu.

 

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