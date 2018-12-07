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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.12.2018 - 23:52, Son Güncelleme:

Washington merkezli düşünce kuruluşu THO'dan önemli açıklama

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Washington merkezli düşünce kuruluşu THO'dan önemli açıklama

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) "Mülteciler ve Türkiye: Araştırma sempozyumu" düzenleyerek araştırma projesinin sonuçlarını kamuoyuna sundu

2015 yılından bu yana düzenlediği kapsamlı program ve faaliyetlerle Türk–Amerikan ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Turkish Heritage Organization (THO), ABD’de başka bir örneği olmayan, bir araştırma programını bu yaz hayata geçirmişti.

Amerika’nın dört bir yanından gelen 8 ABD’li araştırmacı, İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirleri ziyaret edip, sivil ve resmi yetkililerle bir araya gelmişti.

Projenin son ayağı çerçevesinde geçtiğimiz hafta Washington’da"“Mülteciler ve Türkiye: Araştırma Sempozyumu düzenleyen Turkish Heritage Organization, araştırma sonuçlarını ABD kamuoyu ile paylaştı.

Atlantic Council’ın da destek verdiği sempozyumun moderatörlüğünü programın akademik rehberi ve Penn State Harrisburg Üniversitesi’nden Dr. Juliette Tolay yaptı. Millenium Burs Programı direktörü Daniel Benneett, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ve Atlantic Council Türkiye ve İstanbul zirvesi Genel Müdür Yardımcısı Pınar Dost ‘un da bulunduğu sempozyuma çok sayıda araştırmacı katıldı. Türkiye’de yaşadıklarını bilgi ve belgelerle paylaşan araştırmacılar, mültecilerin hayatlarını birebir yapılan görüşmeler ve fotoğraflarla aktardılar. Araştırma raporunda Suriyeli mültecilerin para transferi gibi konularından yerel işletmelerin etkilerine kadar derinlemesine konular yer alıyor. Ayrıca raporda, kadın mülteciler konusunda Türk hükümeti, uluslararası kuruluşlar ve STK'ların yaptıkları, savaşla yaşanan güvensizliğin zaman içinde nasıl değişim gösterdiği de anlatılıyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu THOdan önemli açıklama

Mülteci Araştırma Projesi ile Türkiye’nin Yaptığı Fedakarlıklar Amerikan Kamuoyuna Sunuldu.

Sempozyum ile programın amacına ulaştığını anlatan THO Başkanı Ali Çınar, ABD’li heyetin Türkiye’ye gelmesinin çok faydalı olduğunu, mülteciler konusunda yapılan maddi-manevi gayretlerin yerinde görülmesinin araştırma raporuna yansıdığını dile getirdi.

“Türkiye-ABD ilişkilerinin zemin değiştirdiği bu dönemde ilişkilerin normale dönmesi için Washington’da üstün bir gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin mülteciler gibi önemli bir konuda yaptığı fedakârlıkları bu programla Amerikalılara anlatmayı amaçlamıştık. Bu sempozyumla bir kere daha gördük ki ; proje amacına ulaşmıştır. 3 hafta boyunca Türkiye’nin önemli kurumlarını ziyaret eden heyet, edindiği bilgileri ABD araştırmacılar ile paylaştı. THO olarak yıllardır Amerika’da edindiğimiz yapıcı misyon meyvelerini vermeye başladı. Bu projenin gerçekleşmesi için bize destek olan THY, Turkcell, AlbaraTürk, Sinbo, İTO, ATO , Gündoğdu Vakfı ve Amerikan Estetik Hastanesine tekrar teşekkür ederiz. ”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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