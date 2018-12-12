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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Washington Büyükelçiliği’nde FETÖ’cü diplomat operasyonu

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Washington Büyükelçiliği’nde FETÖ’cü diplomat operasyonu

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı en kritik dış temsilcilikler arasında birinci sırada gelen Türkiye’nin Washington’daki Büyükelçiliği’nde yakın zamanda iki diplomat ve bir idari memur hakkında FETÖ bağlantısı şüphesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ABD’nin başkenti Washington’da Türkiye dosyasıyla yakından ilgilenen çevrelerde son haftalarda kulaktan kulağa fısıldanan söylentinin doğru olduğu ortaya çıktı. Büyükelçilik Müşaviri Cem Ulusoy ile basınla ilişkileri ve sözcülük görevini yürüten Celil Erdoğan ve idari memur olarak görev yapan eşi Mehtap Erdoğan’ın Ankara’da devam eden bir FETÖ soruşturması nedeniyle alelacele merkeze çağrıldığı öğrenildi. Hürriyet’in sorusu üzerine Washington Büyükelçiliği kaynakları söz konusu üç personelin idari bir kararla merkeze çağrıldığını doğruladı, ancak sebebine ilişkin bilgi vermedi. Washington’daki durumun tek vaka mı olduğu yoksa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dış temsilciliklerdeki FETÖ kalıntılarına yönelik yeni bir soruşturma mı yürütüldüğü bilinmiyor.

KULİSLERDE KONUŞULUYORDU

Türk Büyükelçiliği’nde çalışan iki diplomat ile bir idari memurun haklarındaki bir soruşturma nedeniyle merkeze çekildiği iddiası geçen aydan beri Washington kulislerinde konuşuluyordu. Elçiliğin basınla ilişkilerden diplomatı Celil Erdoğan’ın tam da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington’a yaptığı son ziyaret sırasında ortadan kaybolması dikkatleri çekti. Cem Ulusoy, 2011-2013 yılları arasında Türkiye’nin Bulgaristan’daki Burgaz Başkonsolosluğu görevini yürütmüştü. Celil Erdoğan ise Avrupa Birliği Bakanlığı döneminde Ömer Çelik’in yanında görev yapmıştı. Büyükelçilik kaynakları Hürriyet’in sorusu üzerine şunları söyledi: “Söz konusu kişilerin idari bir kararla görev süreleri tamamlanmadan önce merkeze çağrıldıkları doğru.”
Büyükelçilik ‘FETÖ iddiaları’ konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı. Büyükelçiliğin iki diplomat ve idari personelin Washington’daki görevlerinin sona erdiğini ABD Dışişleri Bakanlığı’na da rapor ettiği öğrenildi.

CELİL ERDOĞAN: HAYIRLISI

Hürriyet gelişmelerin ardından merkeze çekilen üç kişiden biri olan Büyükelçiliğin eski basın sorumlusu Celil Erdoğan’a ABD’de kullandığı numaradan ulaştı. Henüz Türkiye’ye dönmediğini ve halen ABD’de olduğunu belirten Celil Erdoğan, “Normalde eylülde dönecekken şimdiden merkeze çağırdılar. Nedeni hakkında bizim de bilgimiz yok. Garip ve zor bir dönemden geçiyoruz. Hayırlısı” dedi. Celil Erdoğan ve eşi Mehtap Erdoğan’ın Ankara’dan gelen ‘ivedilikle merkeze dönün’ talimatına rağmen halen ABD’de olması ise kafaları karıştırdı. Zira herhangi bir elçilik personeli elçiliğin ev sahibi ülke makamlarına geri çekildiklerine bildirim yapmasının ardından eğer iltica başvurusunda bulunmaz ise kaçak durumuna düşüyor. Hürriyet Büyükelçilik Müşaviri Cem Ulusoy’a ise ulaşamadı.

WASHINGTON’DA DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

ABD kaynakları, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD’nin Virginia eyaletindeki NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nda görevli, ismi ve rütbesi saklanan bir Türk subayın iltica başvurusunda bulunduğunu doğrulamıştı. Aynı dönemde Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde akredite Tümamiral Mustafa Uğurlu’nun hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası yetkililerle irtibata geçmediği ortaya çıkmıştı. Washington Büyükelçiliği’ndeki ilk FETÖ’cü şoku 2014 yılında yaşanmıştı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde araştırmacı olarak görevlendirilen daha sonra da üçlü kararname ile Washington Büyükelçiliği’ne Basın Ataşesi olarak atanan Mustafa Kemal Sungur Fetullah Gülen’e casusluk yaptığı suçlamasıyla görevden alınmıştı.

 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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