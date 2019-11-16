WashIngton bir teröriste ev sahipliği yapmamalı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘The Washington Examiner’ için “Washington bir teröriste ev sahipliği yapmamalıdır” başlıklı makale kaleme aldı.
Altun, bir grup ABD’li senatörün, Dışişleri Bakanlığı’na, kongreye hitap etmesi ve Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için “Mazlum Kobani” kod adlı teröristin vize işlemlerini hızlandırma çağrısında bulunmasının, ABD’nin 67 yıllık NATO müttefiki Türkiye tarafından kesinlikle kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Altun, makalesinde özetle şu ifadeleri kullandı:
BİNLERCE TÜRK AİLESİNE HAKARET
“Abdi Şahin’in, Amerikan medyasında ‘Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadele ettiği öne sürülen YPG’nin sözde komutanı’ olarak yüceltilmesi utanç vericidir. Abdi Şahin’in PKK ile on yıllar öncesine dayanan geçmişi, YPG ile PKK arasında bir ayrım olmadığının açık delili niteliğindedir. Söz konusu davet, sadece diplomatik bir hata değil, aynı zamanda sevdiklerini bu azılı terör örgütünün ellerinde kaybetmiş binlerce Türk ailesine hakarettir.
AMERİKAN YASALARINA GÖRE SUÇ
Bu davet, Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermekle kalmayıp, YPG’nin PKK ile bağı göz önüne alındığında, ABD yasalarına göre bir suçtur. Abdi Şahin, yaklaşık 20 yıl boyunca öğretmenler, köylüler, askerler, çocuklar ve yaşlılar dahil 40 binden fazla masum Türk ve Kürt’ün ölümünden sorumlu olan PKK’nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan’ın emrinde çalışmıştır. Türk mahkemeleri masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan birçok ölümcül terör saldırısının emrini veren Abdi Şahin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır.
Türk halkı, terörist Abdi Şahin’i ABD’ye davet edenleri unutmayacak ve affetmeyecektir. Bir terör elebaşının kabulü, ilişkimizde ve işbirliğimizde onarılmaz bir hasara neden olacaktır. ABD’li vekillerin hatalarının farkına varmasını ve Washington’da teröristlere yer olmayacağını göstermesini umut ediyoruz.” m ANKARA
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