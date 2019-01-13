Vuslat ne demek?
Vuslat kelimesinin anlamı bir dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Arapça kökenli olan vuslat kelimesine özellikle edebi eserlerde rastlanmaktadır. Peki, vuslat ne demek?
Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu, vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten olgudur. Kişi, yaşamında düstur olarak bunu kabul ettiği takdirde vahdete erişir. Yani ikilikten kurtulup birliğe erişilmesi denir. İyi ve kötüden; iyi olan duyguları, kötü olan şeytanî duygulara tercih etmesi halinde hakikate erişmiş sayılır. Türk Dil Kurumu (TDK) vuslatın tanımını ise iki şekilde yapmıştır: 1. Ulaşma, yetişme. 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.
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