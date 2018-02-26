Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'Vuruldum' sesine koştular

    'Vuruldum' sesine koştular

    Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA
    26.02.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş'ta bir avukat evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarak uzaklaşırken bacağından yaralanan avukat, hastaneye aldırıldı.

    Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale Sokak'ta saat 08.30 sıralarında  avukat Çağrı Göktaş oturduğu apartmandan dışarı çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Avukat Göktaş bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan kaçarak uzaklaştı.

    APARTMANDAKİ DOKTOR YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

    Silah seslerini duyan çevredeki bir işyerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu. Apartmandaki doktor tarafından kravatla yaralı bacaklarına tampon uygulanan Çağrı Göktaş ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    'VURULDUM, VURULDUM' DİYE BAĞIRIYORDU

    Olayın ardından yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkânımı açtım. Bir gürültü duydum. 'Vuruldum, vuruldum' diye birisi bağırıyordu. Koştuk, yardıma gittik. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık, yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş" dedi.


    Etiketler: avukata silahlı saldırı , beşiktaş , silahlı saldırı , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri