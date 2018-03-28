Vurgun parasıyla lüks tatil

Yaklaşık 5 bin kişiyi dolandırdığı belirlenen çetenin çağrı merkezi çalışanları, tuzağa düşen vatandaşlara “Kredinizi banka hesabınıza yatıracağız. Size vereceğimiz onay kodu ile işlem masrafı olarak ön ödeme yapmanız gerekiyor” diyerek 200 TL ile 1000 TL arasında para yatırmalarını sağlıyordu.



Çetenin elebaşı B.G.’nin ailesi ile birlikte geçtiğimiz yıl haziran ayında Mısır’a gittiği ve vurgun paralarıyla lüks bir tatil yaptığı ortaya çıktı. Çete liderinin eşi T.G. ile çete üyesi G.A.’nın sekiz aylık hamile olmaları ve doğumlarının yakın olması sebebiyle serbest bırakıldıkları bildirildi.