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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Vurgun bilgileri polis ve nüfus memurundan

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Vurgun bilgileri polis ve nüfus memurundan

İstanbul’da maaşa bağladığı polis ve nüfus memurundan vatandaşların bilgilerini alarak hesaplarını boşaltığı iddia edilen 42 kişilik siber çete çökertildi.

Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından yüklü miktarlarda para çekildiğini söyleyerek savcılıklara başvuruda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetlerle ilgili soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlere göre çeteyi Usame G., Yaşar Ç., Mert Y. ve Şahin V. yönetiyordu. Çete internet ortamından binlerce kişinin bilgilerinin bulunduğu data verilerini satın alıyordu.

PARA TRAFİĞİ MESAJLARDA

Eldeki bilgiler yeterli olmayınca Pendik Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memur S.C ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru C.Ç ile bağlantı kurdular. Annenin kızlık soyadı, kimlik seri no gibi verileri polis memuru Emniyetin bilgi sistemi olan Polnet’e girerek, nüfus memuru da nüfus sisteminden istenilen bilgileri elde ederek çeteye ulaştırıyordu. 2 kamu görevlisinin aldıkları para ile ilgili yazışmalara ve bilgi akışına polis ulaştı.

Nüfus memuru S.C’nin çete elebaşılarından Yaşar Ç’ye yazdığı bir mesajda, “19 bini daha göndermedin, borcunu ver kardeşim” dediği, tespit edildi. Polis memuru C.Ç, ayrıca 10 dosyadan aranması ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yaşar Ç’ye yönelik polis operasyonlarını haber verdiği ve yakalanmamasını sağladığı ortaya çıktı.

Çeteyi yöneten 4 ismin de sabit bir adreslerinin olmadığı sürekli farklı otellerde kaldıkları saptandı.

Çete diğer yöntemler olarak, voip hat olarak tanımlanan banka müşteri hizmetleri numaralarıyla aynı görünüme sahip numaralarla internet üzerinden arama yaparak banka bilgilerini alıyordu.

Çete, bankaların web sitelerinin benzerlerini yaparak sosyal medyada linkler yayınlıyordu. Gerçek banka linki sanarak bu linklere giren vatandaşların banka bilgileri alınıyordu.

İKİZ GSM KARTI ALIYORLARDI

Çetenin kullandığı son yöntem ise banka hesaplarında tanımlı GSM hatları sahte kimlik ve sürücü belgesi verilip kayıp ya da 4.5 G’ye geçiş bahanesi ile ikiz sim kart temin edilerek hesaplardaki bloke kaldırılıyor ve hesap bilgileri ele geçiriliyordu. Çetenin bu yöntemlerle 1 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi.

Siber Şube ekipleri, Temmuz ayından bu yana beri çete üyesi 42 kişiyi tespit etti. İstanbul, Ankara, Bartın, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Antalya’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeteyi yöneten Usame G., Yaşar Ç., 55 farklı dosyadan Emniyette kaydı olan Mert Y. ve Şahin V. nüfus memuru S.C, polis memuru C.Ç’nin de arasında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 tablet bilgisayar, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flaş bellek, 16 hafıza kartı, çok sayıda not defteri, ajanda, fatura, döküman, sözleşme, makbuz ve sahte kimlikler bulundu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 42 kişiden aralarında çete yöneticileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

 

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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