Vuran polisin cezası 5 kat arttı
Aydın’da 6 yıl önce asker kaçağı olduğu gerekçesiyle kaçan 21 yaşındaki Mahir Zorbey Demirkaya’yı öldürdüğü için polis Murat Saylam’a verilen 2 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay’ın isyanı ve direnişi üzerine 5 kat arttırıldı. Polis Saylam’a önceki iki kararında düşük ceza veren Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi altıncı yılın sonunda üçüncü kez toplandı ve 10 yıl ceza verdi.
Aydın’da asker kaçağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan 21 yaşındaki Mahir Zorbey Demirkaya, 14 Şubat 2012 günü elinden kaçmaya çalıştığı polis memuru Murat Saylam’ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Saylam, 49 gün tutuklu kaldıktan sonra olay yeri görüntülerinde yere düşmeden hemen önce polis memurunun silahının ateş aldığı ve kurşunun ileride kaçmakta olan Demirkaya’nın başına isabet ettiği anlaşıldı. Adli tıp raporunda, silahta bir arızanın olmadığı, kontrolsüz patlamasının imkan dışı olduğu ve tetiğe iki kez basıldığı saptandı. Bu verilere rağmen, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Haziran 2013 günü verdiği kararda, sanık Saylam’a taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu cezayı az bulan Demirkaya ailesinin avukatı Bülent Tokuçoğlu ve savcı karara itiraz etti.
Yargıtay 12. Ağır Ceza Mahkemesi polis Murat Saylam’a Türk Ceza Kanunu 87/4 maddesinde düzenlenen kastı aşan yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan daha fazla ceza verilmesi gerektiği için kararı bozdu. Ancak, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk kararında direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Kurul, 10 Temmuz 2018’de verdiği kararda 12. Ceza Dairesini haklı buldu. Bu karar sonrası dosya, üçüncü kez Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önüne geldi. Dün görülen karar duruşmasında polis Saylam’ın esas hakkındaki görüşü soruldu. Saylam şunları söyledi:
“Kanun çerçevesinde görev yaptım. Ancak görevi yerine getirirken iradem dışı gerçekleşen talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Ruhsal durumum bozuldu.”
Mahkeme, Saylam’a Yargıtay’ın bozma gerekçesinde işaret ettiği üzere TCK’nın 87/4’ncü maddesi gereğince 10 yıl hapis cezası verdi.
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