Vuran polisin cezası 12 yıl sonra onandı
Fatih Fındıkzade’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Aytekin Arnavutoğlu’nun (23) polis kurşunu ile ölmesine ilişkin dava 12 yıl sonra karara bağlandı.
İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanığı polis memuru Bayram E.’ye verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Yargıtay kararında, mahkemenin kararındaki ‘haksız tahrik’ indiriminin uygulanmaması gerektiğini ancak bu yönde itiraz gelmediği için bozma sebebi yapılamadığını belirtti.
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