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    Vur emrini verdiği iddia edilen kişi yakalandı

    İsmail SAYMAZ
    05.07.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

    Eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sinan’a yönelik suikastın talimatını verenler arasında olduğu iddia edilen Esat Malkuç yakalandı.

    Tekinalp’a yönelik ilk silahlı saldırı, 18 Haziran 2014’te yapılmıştı. Tekinalp, bu saldırıdan yaralı kurtuldu. Tekinalp, suç duyurusunda bulundu ve saldırı için gelen aracın Mehmet Dal’a ait olduğunu bildirdi. İfadesi alınan Dal, serbest bırakıldı. 19 Ekim 2014’te ise Salih Tekinalp, oğlu Sinan’la seyir halindeyken silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Yeniden gözaltına alınan Dal, Tekinalp’e yönelik iki saldırının terör örgütü PKK’da faaliyet gösteren ağabeyi Sabri Dal ve arkadaşı Mehmet Emin Elçi tarafından gerçekleştirildiğini, talimatın Nimet Aşut, Esat Malkuç ve Siphan Esim’den geldiğini savundu. Dal, Tekinalp’ın AK Parti için çalıştığı gerekçesiyle hedef alındığını iddia etti. Dava Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken cinayet talimatını verdiği ileri sürülen Esat Malkuç, İstanbul’da yakalandı. Silivri Cezaevi’ne konan Malkuç, 2010-2011 yılları arasında BDP Cizre İlçe Başkanlığı yaptığını, KCK soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararından ötürü yedi yıl önce Irak’a yerleştiğini belirterek, suçlamaları reddetti.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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