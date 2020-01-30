Vuhan nerede? Harita üzerinde Wuhan bölgesi

Vuhan nerede sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Corona virüsünün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kenti, haberlerde de sürekli olarak ön planda yer alıyor. Peki, Vuhan nerede yer alıyor? İşte, harita üzerinde Wuhan kentinin konumu ve şehir hakkında bazı bilgiler

VUHAN NEREDE?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı olan Vuhan, eyaletin yönetim merkezi ve en büyük şehridir. Şehir Yangtze ve Han nehirlerinin kavşağında yer almaktadır. Şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 8,821,658 ve toplam nüfusu ise 2015 yılı itibarı ile 10.6 milyon olup Orta Çin'in en büyük şehridir.

Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan Vuhan, "Jiusheng Tongqu (dokuz vilayetin önde gelen iş merkezi)" olarak bilinmektedir. Vuhan şehirden geçen ve diğer büyük şehirleri birbirine bağlayan onlarca demiryolu, yol ve otoyol ile önemli bir ulaşım merkezidir ve Orta Çin'in siyasi, ekonomik, mali, kültürel, eğitim ve ulaşım merkezi olarak tanınmaktadır.