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    Vücutta kemiğe dönüşen vida

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    06.06.2018 - 23:01 | Son Güncelleme:

    HACETTEPE Teknokent çatısı altında AR-GE çalışmaları yapan bir firma vücutta kemiğe dönüşen vida üretti.

    Vücutta kemiğe dönüşen vidaVücuttaki kemik dokusunu taklit eden vida ile artık omuz, diz ve bilekteki sorunlar rahatlıkla giderilebilecek. Bioaktif özelliğe sahip vida bir süre sonra vücutta kemiğe dönüşerek yok olacak. Çıkan omuz, diz ve bilekteki sorunlar titanyum içerikli malzemeler ile tedavi ediliyor. Bu malzeme de ömür boyu vücutta kaldığı için özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ciddi sorunlara neden oluyor. Süt asidi ve kalsiyumdan üretilen, vücuttaki kemik dokusunu taklit eden vidalarla artık omuz, diz ve bilekteki sorunlar rahatlıkla giderilebilecek. Firma yetkilisi Levent Mete Özgürbüz Hürriyet’e verdiği bilgide şunları söyledi:

    DOĞALI TAKLİT EDEN MALZEME
    “Bu vida yumuşak dokuyu sert dokuya bağlıyor. Doğalı taklit eden bir malzemeden üretildi. Bu taklitçi vidalar vücuttaki kemik dokusunu taklit ederek orada kemik hücresine dönüşüyor. Omuz, diz ve bilek tamirlerinde kullanılıyor. Bu malzeme başta çocuklarda olmak üzere herkesi rahatlıkla tedavi edebiliyor. Vidalar, sporcu hastaların tedavisinde de yeni imkan sağlaması açısından önemli. Ülkemizin bu tip ileri teknoloji malzemelere ciddi paralar ödediği düşünülürse, bunların ülkede geliştirilip üretilmelerinin ekonomik faydası da büyük.”

    AB’DEN (CE) ONAYI ALINDI
    Özgürbüz, kemiğe dönüşen vida üzerinde 2.5 senedir çalışıldığını belirterek, “Avrupa Birliği’nden Avrupa normlarına uygunluk için gerekli olan ‘Conformite European’ (CE) onayı alındı. Sağlık Bakanlığı da CE belgeli ürünü onayladı. Yaklaşık 3 aydır, çok sayıda vaka üzerinde kullanıldı. Bugüne kadar ithal edilen bir üründü. Türkiye’de ilk kez üretildi. Artık çok daha kaliteli, daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir olacak” dedi.

    Etiketler: ortapedik , medikal , gazetehaberleri
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