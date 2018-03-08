Vücut kitle indeksi hesaplama | VKİ nasıl hesaplanır?

Vücut kitle indeksi ya da diğer adıyla beden kitle indeksi, yaz mevsimine yaklaşmamızla birlikte yoğun şekilde aranmaya başlandı. En basit şekilde ifade etmek gerekirse vücut kitle indeksi, vücudunuzdaki tahmini yağ miktarını gösteren bir değerdir. Bu değerin fazla yüksek olması sağlık açısından oldukça risklidir. Peki, vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Doğru vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? İşte, son günlerin en çok merak edilen konularından olan, vücut kitle indeksi hesaplama hakkında tüm detaylar...

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?

Beden kitle indeksi, vücut ağırlığı ve boy ölçülerinin belirli bir matematik hesabı ile oranlanması sonucu ortaya çıkan değerdir. Bu değer, sayının büyüklüğüne veya küçüklüğüne bağlı olarak kişinin fazla kilolu mu yoksa zayıf mı olduğunu gösterir.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) NASIL HESAPLANIR?

VKİ, vücut ağırlığının, “kilogram” cinsinden değerinin, boyun “metre cinsinden” değerinin “karesine” bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Vücut kitle indeksini doğru hesaplamak için ilk olarak boyunuzu ve kilonuzu doğru bir şekilde ölçün.

Boyunuzun 1 metre 70 cm olduğunu varsayalım. Bu metre cinsinden 1,7 m. demektir. Bu sayının karesi, 1,7 X 1,7= 2.89 olur. Kilonuz 70 kg ise, bunu 2,89’a böldüğünüzde, sonuç 25 çıkar. Demek ki vücut kitle indeksiniz (VKİ) 25'dir.

VKİ 18,8 ve altı- ZAYIF

VKİ 18,5 - 24,9 arası NORMAL

VKİ 25 - 29,9 arası ise HAFİF KİLOLU

VKİ 30 veya daha fazla OBEZ