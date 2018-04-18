Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

Beylikdüzü’nde yaşayan Kadir Akkaya, 15 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşıyordu. Dün akşam annesi eve geldi. Oğlunu banyoda yerde yatar şekilde buldu. Oğlu nefes almıyordu. Hemen yardım istedi. Eve polis ve sağlık ekibi geldi. Kadir Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Akkaya’nın kullandığı vücut geliştirme ilaçlarının etkisiyle kalp krizinden hayatını kaybettiği öne sürüldü. Akkaya’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundaki incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. 2013 yılında vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrencin’in vücut geliştirme ilaçları nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bu ilaçların aşırı doz alımında kalp krizine neden olduğu öne sürülmüştü.

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