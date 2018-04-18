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    Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.04.2018 - 17:28 | Son Güncelleme:

    Vücut geliştirme sporcusu 35 yaşındaki Kadir Akkaya Beylikdüzü'ndeki evinde ölü bulundu. Akkaya’nın kullandığı vücut geliştirme ilaçları nedeniyle kalp krizinden öldüğü iddia edilirken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu incelemesiyle netlik kazanacağı belirtildi.

    Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulunduBeylikdüzü’nde yaşayan Kadir Akkaya, 15 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşıyordu. Dün akşam annesi eve geldi. Oğlunu banyoda yerde yatar şekilde buldu. Oğlu nefes almıyordu. Hemen yardım istedi. Eve polis ve sağlık ekibi geldi. Kadir Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Akkaya’nın kullandığı vücut geliştirme ilaçlarının etkisiyle kalp krizinden hayatını kaybettiği öne sürüldü. Akkaya’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumundaki incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.  2013 yılında vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrencin’in vücut geliştirme ilaçları nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bu ilaçların aşırı doz alımında kalp krizine neden olduğu öne sürülmüştü.

     

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    Etiketler: Vücut geliştirme sporcusu , ölü bulundu , son dakika , gündem
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