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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol AKKIR/DHA
06.10.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Dehşeti yaşadı! Vücudunda tam 600 tane var...

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Dehşeti yaşadı! Vücudunda tam 600 tane var...

ANTALYA'da bir eğlence merkezine pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan hemşire Sibel Aktaş (42), vücuduna isabet eden 600 saçmayla yaşıyor.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki eğlence merkezinde, 15 Temmuz günü 'laf atma' meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eğlence merkezinden çıkarılan 4 kişi, otomobille ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra geri dönen 4 kişi, eğlence merkezine av tüfeğiyle otomobilden ateş açtı. Bu sırada işyeri kapısında görevli O.A., G.G. ve müşteri olarak bulunan Sibel Aktaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanan şüpheliler, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Olay günü yaşadığı dehşeti anlatan Sibel Aktaş, 14 Temmuz akşamı kız arkadaşıyla eğlence kulübüne gittiklerini, saatler ilerlediğinde eve gitmek üzere kapı önüne çıktıkları sırada silahlı saldırı sonucu yaralandığını söyledi. Aktaş, "Valeden taksi rica ettik, taksi gelmeden silah sesleri duymaya başladık. O sırada kapı önü kalabalıktı. Silah seslerini duyunca döndüğümü hatırlıyorum, o andan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

VÜCUDUNDA 600 SAÇMA VAR

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldüğünü, hastaneye ulaştığında kendine geldiğini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Tek hatırladığım, benimle ilgilenenlere, 'Yaşayacak mıyım' diye sürekli soruyordum. Çünkü o anda vurulduğumu biliyordum. Vücudumda yüzeysel saçmalar olduğu, ayakta tedavi edilebileceğim söylendi. 2 saat sonra da taburcu edildim. Fakat o günden bu yana ben hala yatarak tedavi görüyorum. Nedeni ise vücudumda çok sayıda saçma olması. Aynı zamanda siyatik sinirlerim zarar görmüş. Yürümekte güçlük çekiyorum. Siyatik siniri 1 yıldan önce iyileşmezmiş. Başımda iki tane, sağ bacağımda 500'e yakın saçma var. Sol bacağımda ise 80 saçma olduğu tespit edildi. Sırtımdakilerle vücudumda 600'e yakın saçma var. Bu saçmalar alınamazmış, hepsi vücudumda kalacakmış. Saçmaların vücudumda kalmasından dolayı sürekli doktorların muayenesi ve gözetimi altında olmak zorundayım. Vücudumdaki saçmalar nedeniyle sürekli kurşun düzeyinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doktorlar saçmaların yer değiştirebileceğini söylüyor. Hayatım boyunca sürekli kontrollerim olacak. Bu olay nedeniyle hayatım çok zor hale geldi, çalışamıyorum. Artık anneme muhtaç yaşıyorum."

Dehşeti yaşadı Vücudunda tam 600 tane var...

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Hukuki süreç başlattıklarını aktaran Sibel Aktaş, "Avukatım aracılığıyla hukuki süreci takip edebileceğim. Bana tüfekle ateş açıp sakat kalmama neden olan saldırganlar serbest bırakılmış. Serbest kalmalarının nedeni de özel hastanenin ayakta tedavi görebilir raporu olduğunu düşünüyorum" dedi.

'SOSYAL GÜVENCEM YOK'

Öncesinde özel hastanede hemşire olduğunu, bir süre sonra ayrıldığını, şimdi ise sosyal güvencesi olmadığını, çalışamadığı için maddi olarak da çok zor durumda kaldığını aktaran Aktaş, "Kullandığım ağrı kesiciler sadece ağrılarımı azaltıyor, geçmiyor. Bu ilaçlar karaciğerime ve böbreğime ağır hasar veriyor. 6 ay, bir yıl sürekli kullanmam gereken ilaçlar var. Şu an evde istirahat edip, fizik tedavi görüyorum. Sağlık güvencem olmadığı için Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen hasta bakım servisinden haftada iki gün fizyoterapist geliyor. Bunun dışında evde yatarak tedavi görüyorum. Benim bir kızım var, orada ölebilirdim ve kızım annesiz kalabilirdi. Bu tür olaylar Türkiye'de çok sık yaşanıyor, artık yaşanmasın, masum insanların canı yanmasın" diye konuştu.

Aktaş, bu olayın ardından bir kadın olarak yalnız bırakıldığını belirterek, "Tedavi sürecinde ve hukuk önünde hakkımı arama konusunda, her şey maddi güce dayalı ve çok zor günler yaşıyorum. Beni yalnız bırakmasınlar" dedi.

'KIZIM YATALAK KALDI, BEN TUVALET TEMİZLİYORUM'

Anne Leyla Aktaş ise çok zor bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Kızımı bu yaşta böyle görmek istemezdim. Bu olayın yaşandığı mekanın sahipleri bize hiç sahip çıkmadı. İki aydır kızım yatalak. Şu anda yürüyemiyor. Tedavi süreci devam ediyor, maddi ve manevi hiçbir destek yok. İlaçlarına yetişemiyorum. Tuvalet temizleyip kazandığım para ile ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyorum. Evin kirasını ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Kızıma sahip çıkmadılar" diye konuştu.

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