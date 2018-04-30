Vodafone Park’a inen askerlere ağırlaştırılmış müebbet istendi

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı Yalova Hava Meydanı eski Komutanı ile Vodafone Park Stadına inen helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 16 sanığın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı ayrıca hükümle birlikte tutuksuz sanıklarında tutuklanmasını talep etti. İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 9’u tutuklu 16 sanık katıldı.



“EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETTİLER”



Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan sanıkların, tümünün baştan beri fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, her biri eylemin bir bölümünü gerçekleştirmek suretiyle aynı suç işleme kast ve amacı doğrultusunda eylemlerini gerçekleştirdikleri öne sürüldü.



“ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL’A NAKLETTİLER”



Mütalaanın devamında darbeci askeri kanadın İstanbul’daki fiili hakimiyetini sağlamak, takviye etmek amacı ve kastı doğrultusunda sanıkların Hava Meydanı Komutanı sanık Metin Yıldırım’ın talimatı ve yönlendirmesi ile Hava Harp Okulu öğrencilerinden bir grubu otobüslerle, mühimmatlarıyla İstanbul’a naklettikleri ifade edildi. İkinci grubu ise darbe girişimin başarısız olması nedeniyle nakledemedikleri ancak öğrencileri nakil amacıyla hazır bulundurdukları belirtildi.



“HELİKOPTER İLE VODAFONE PARK’A İNDİ”



Sanıklardan Tuncay Yıldırım ve Hasan Kaya’nın silahlı ve teçhizatlı helikopterle İstanbul ve il içerisinde girişime katılan personellerin naklini gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Sanıklardan Tuncay Yıldırım’ın olduğu nakil eylemlerinden birinin ise suçtan zarar gören Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Vodafone Park Stadı’na helikopter ile inip işgal edilecek bölgelere intikal edecek darbeci askerleri indirmek olduğu belirtildi.

9’u tutuklu 16 sanığın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanıklardan 15’nin ayrıca “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar helikopter pilotu Tuncay Yıldırım’ın ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığının ihlali” (Beşiktaş Vodafone Park Stadı’na helikopter indirilmesi) suçundan 11,5 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutuksuz sanıkların hükümle birlikte tutuklanması talep edildi.

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