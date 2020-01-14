Vodafone Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Vodafone müşteri hizmetleri kapsamında yararlanabileceğiniz hizmetler, yardım alacağınız konular ve tüm detaylar hakkında sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Vodafone Müşteri Hizmetleri

Vodafone müşteri hizmetleri, Vodafone GSM operatörünün müşterileri karşısında temsil eder. Vodafone GSM operatörü ile müşteri arasındaki bağlantının sağlanmasında önemli bir görev üstlenir. Müşterilerinin çeşitlilik gösteren sorunlarına çözüm üretilir. Vodafone GSM operatörünün abonelerine ayrıca kampanyalar, fatura bilgileri, tarifeler hakkında da bilgiler sunar.

Vodafone müşteri hizmetlerine dilediğiniz an ulaşabilmeniz mümkündür. Böylece sizin için sorun oluşturan durumlara çözüm bulabilirsiniz. Bir ihtiyacınız olan işlemleri Vodafone müşteri hizmetleri vasıtasıyla kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone bayilerine gitmeden fatura ödeme işlemleri, paket değişikliği, TL yükleme, bilgi alma gibi her türlü operatör işlemlerini Vodafone müşteri hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Numarası

Vodafone Müşteri Hizmetleri numarasına Vodafone hatlarından 542'yi arayarak ulaşabilirsiniz. Sabit hat ve diğer hatlar üzerinden ise, 0 (542) 542 00 00'ı arayarak erişim sağlayabilirsiniz.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Türkiye'de faaliyet gösteren GSM operatörlerinden biri olan Vodafone'a dilediğiniz zaman çağrı merkezi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bunun için ilk olarak cep telefonunuzdan 542'yi arayabilirsiniz. Farklı bir operatör üzerinden Vodafone müşteri hizmetleri operatörüne direk bağlanmak istiyorsanız 0542 542 00 00'ı arayarak Vodafone müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Karşılama mesajının bitiminden sonra ise "0" a basmanız gerekmektedir. Vodafone müşteri hizmetlerin operatörüne direk bağlanmak için son adım olarak önce "0"a ve ardından da "3" tuşuna basmanız gerekmektedir.

Tüm bu işlemlerin neticesinde Vodafone müşteri hizmetleri operatörüne direk olarak bağlanabilirsiniz. Böylece telefonda uzun süreler beklemeden işlemlerinizi gerçekleştirme imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca Vodafone Müşteri Hizmetleriyle Facebook ve Twitter üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede Vodafone Müşteri Hizmetleri ile 7/24 saat dilediğinizde iletişim kurabilirsiniz.

Vodafone Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Vodafone Müşteri Hizmetlerimize Vodafone hatlardan 542'yi tuşlayarak ulaşabilirsiniz. Diğer operatörler üzerinden ve sabit hatlardan ise 0 (542) 542 00 00'ı arayarak iletişime geçebilirsiniz. Vodafone merkez telefon numarası ise, +90 212 367 00 00'dır.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş adres bilgileri: Vodafone Plaza Büyükdere Caddesi, Numara: 251 Maslak 34398 İstanbul olarak kayıtlıdır.

Vodafone Hakkında

Vodafone gurubunun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye üzerinden Türkiye'deki tüm abonelerine hizmet sunmaktadır. Dünyanın 24 farklı ülkesinde faaliyet gösteren Telekom ve teknoloji sağlayıcı şirketleri arasında yerini almaktadır.

Bağlanabilirlik, yakınsama ve nesnelerin interneti kapsamında AR-GE çalışmalarına sahip şirket olma özelliği barındırmaktadır. Dünya çapında 24 farklı ülkede mobil alanında hizmetler sunmaktadır. Vodafone Gurubu, 42 ülkede ise mobil şebekelerle birlikte işbirliği yapmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak 19 pazarda sabit geniş bant sahibi konumunda yerini almaktadır. Vodafone mobil, sabit ve içerik hizmetleri dahil olmak üzere ihtiyaca yönelik Telekomünikasyon teknolojilerini de sunmaktadır.

Vodafone, Türkiye'nin en büyük ve önde gelen uluslararası doğrudan yatırımcılarından biridir. Bu güne kadar yapmış olduğu yatırımların toplamı 21 milyar Türk Lirasını aşmış durumdadır. Vodafone Gurup çatısı altında bulunan Vodafone Türkiye, 30 Eylül 2019'da 24.1 milyon mobil aboneye ulaşmış durumdadır. Buna ek olarak ayrıca yaklaşık 1 milyon sabit geniş bant müşterisine hizmet sunumu gerçekleştirmektedir.