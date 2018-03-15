Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı

Malik Rau, dün sabah Kemerburgaz’daki evinden Maslak’taki işyerine gitmek için çıktı. Atatürk Sanayi Sitesi kavşağına geldiği sırada yeşillik alanda pusu kuran beyaz şapkalı bir kişi 5 el ateş etti. Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etti. Rau, saldırıyı yara almadan atlatırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Rau, ifadesinde 2.5 yıldır Türkiye’de yaşadığını, tehdit almadığını ancak son dönemde sözleşmelerini iptal ettikleri taşeron firmalar bulunduğunu söyledi. Polis, kamera görüntüleri inceledi.

Saldırıyı sözleşmesi iptal edilen taşeron firması yöneticisi Ş.S.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettiği Y.Ç. ve Y.A. gözaltına alındı.



Saldırgan Ş.S.