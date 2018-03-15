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    Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    15.03.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau’ya silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi gözaltına alındı. Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet ettiği, saldırıyı yara almadan atlattığı belirtildi.

    Vodafone Genel Müdür Yardımcısına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandıMalik Rau, dün sabah Kemerburgaz’daki evinden Maslak’taki işyerine gitmek için çıktı. Atatürk Sanayi Sitesi kavşağına geldiği sırada yeşillik alanda pusu kuran beyaz şapkalı bir kişi 5 el ateş etti.  Rau’nun içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etti. Rau, saldırıyı yara almadan atlatırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Rau, ifadesinde 2.5 yıldır Türkiye’de yaşadığını, tehdit almadığını ancak son dönemde sözleşmelerini iptal ettikleri taşeron firmalar bulunduğunu söyledi. Polis,  kamera görüntüleri inceledi. 

    Saldırıyı sözleşmesi iptal edilen taşeron firması yöneticisi Ş.S.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettiği Y.Ç. ve Y.A. gözaltına alındı. 

    Vodafone Genel Müdür Yardımcısına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı
    Saldırgan Ş.S.

    Etiketler: Vodafone , silahlı saldırı , Malik Rau , Maslak , gündem
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