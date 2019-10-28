Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na kayıt nasıl yapılır? Maraton koşusu ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan maraton koşusu için kayıt süreci başladı. Peki, Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na kayıt nasıl yapılır? Maraton koşusu ne zaman?
Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Halk Koşusu kayıtları, 25 Ekim Cuma gününden itibaren, Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren spor tesislerinden, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi’nde kurulacak stantlardan yapılabilecek. İstanbulluların her yıl yoğun ilgi göstediği, iki kıta arasında koşu deneyimi sunan tek maraton olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun Halk Koşusu kayıtları kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini de alabilecekler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda 3 Kasım Pazar günü “İstanbul Senin, Durma Koş” sloganıyla düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yanı sıra Halk Koşusu kategorisinde 100 binin üzerinde İstanbullunun da katılması bekleniyor.
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