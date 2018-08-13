Vlora Han’a restorasyon izni çıktı
İSTANBUL Sirkeci’de 20.yüzyılın başında ‘Art Nouveau’ tarzında inşa edilen, gül desenli Vlora Han’ın restorasyon projesi, anıtlar kurulu tarafından kabul edildi.
Harabeye dönmüş, dış cephesindeki cumbaların yıkılmaması için altlarına destekler konulan hanın, gül motifli taş işleme duvarları kirden kararmıştı.
Vlora Han’ın mülkiyetinin büyük bölümünü üç yıl önce işadamı Oğuz Başıbüyük, satın aldı. Restorasyon için kolları sıvayan Başıbüyük, “Binayı alırken bir biblo satın alır gibi hissettim kendimi. Binanın tamamı bana ait olmadığı için üç yıldır restorasyon yaptıramadım. Ancak şimdi projelerimiz kabul edildi” dedi.
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