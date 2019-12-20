Vizyon ne demek? Vizyon nedir? Vizyon TDK Kelime Anlamı

Vizyonun sözlükte karşımıza çıkan ilk anlamı görünümdür. Vizyonlu ya da vizyonsuz insan terimleri de bu anlamdan gelmektedir. Diğer anlamları ülkü, sağgörü ve ileri görüştür. Aslında vizyon kısa ve öz olarak geleceğin görünümüdür.



Vizyon Ne Demek?



Kişi ya da kurumların gelecekteki hedefleri vizyon olarak adlandırılmaktadır. Kişinin gelecekteki resmi de bir vizyondur. Bireylerin bugün kat ettikleri yol vizyonlarını belirleyen temel unsurdur. Bu sebeple prestij sahibi insanlar için vizyon sahibi adı verilmektedir.



Vizyon, kendimizi gelecekte görmüş olduğumuz olası yerdir. Yani imkansız değildir ve o yolda çalışılmaktadır. Vizyon kelimesi kişi ya da kurumların temel yeterliliklerine vurgu yapmaktadır.