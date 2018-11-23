Vize meselesi ortadan kalkmalı
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile yaşanan vize meselesinin artık tamamen ortadan kalkması gerektiğini belirtti.
Türk-Rus Toplumsal Forumu’nda konuşan Kalın, özetle şunları söyledi: “Vize meselesinin artık tamamen ortadan kalkması, uçak krizi öncesi statüye her alanda dönmemiz büyük önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her fert, elçilikten Rusya’ya vize alma konusunda bir sorun yaşamayacaktır ama niye kırtasiyeyle, kağıtla, bürokrasiyle uğraşsınlar. Artık şu vize muafiyeti meselesini de tamamen sağlayıp bunu gündemden düşürmemizde fayda var. Domates meselesini hatırlarsanız birkaç aşamada çözmüştük ama bu daha önemli bir konu. Karşılıklı ziyaretleri daha da güçlendirecek, ilişkileri daha da kuvvetlendirecek önemli bir adım olacaktır. Zaman zaman Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması ve teknolojik transferi yapması ile ilgili olarak bir takım haksız değerlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz. 2019’un ekim, kasım ayına doğru S-400’lerin ilk bataryaları Türkiye’ye teslim edilecek ve ikinci fazda Türkiye ve Rusya S-400’leri birlikte üretecek. Bu yaklaşımı Patriot’lar konusunda Amerikalı dostlarımızdan göremedik. Patriot’lar ile ilgili anlaşılırsa Türkiye Patriot’ları da alabilir.“
OLIVER STONE İLE GÖRÜŞME
Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone’un, Erdoğan’ı konu alacak bir belgesel yapacağına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Kalın, “Bir müddettir böyle bir şey dolanıyor, biz bakıyoruz. Öyle bir düşünce var, bize geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha. Ama daha detaylarını tam konuşmadık. Nedir, ne değildir konuşacağız, göreceğiz. Daha önce Sayın Putin’e yaptığı seriyi biliyorum. Birkaç tane daha belgeseli vardı. Bakıyoruz, daha somut bir şey yok” dedi.
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