Vitiligo nedir? Vitiligo belirtileri ve tedavisi

Halk arasında beyaz leke ya da ala olarak bilinen vitiligo hastalığının toplumda görülme sıklığı yüzde 1 ila 4 arasında bulunuyor. Bu hastalığa yakalanan kişilerde, sorunlu bölgelerde cilde rengini veren melanositlerin kısıtlanması nedeniyle cilt, tüyler ve kıllar beyaza dönüşüyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Vitiligo nedir?' sorusunun yanıtı...

Tanımı: Ciltte beyaz leke olarak bilinir. Deride tebeşir veya süt beyaz renkte, yuvarlak veya oval, keskin sınırlı yama tarzında lekelerle seyreden bir hastalıktır.

Şikayetleri: özellikle kozmetik nedenlerle hastalar başvururlar

Bulguları: Nokta kadar küçük ya da avuç içi kadar büyük olabilir. Genellikle simetriktir. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, eller, kollar, bacaklar ve genital bölgedir. Vitiligo ile birlikte tiroid, diyabet ve bir tür kansızlık olan pernisiyöz anemi gibi hastalıklar olabilir ve araştırmak gerekir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Vitiligo tanısı cilt hastalıkları uzmanları tarafından kolaylıkla konulur. Çok beyaz tenli hastalarda tam emin olunamıyorsa Wood lambası ile muayene edilerek karar verilebilir. Basit ve masrafsızdır. Biyopsi çok nadir gerekir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Vitiligoda tedavide amaç renk hücrelerinin tekrar normal çalışmasını sağlamaktır. Kremler, ultraviyole (ışık) tedavileri, bazı ağızdan alınan ilaçlar günümüzde en sık kullanılanlardır. Her tedavi, her hasta için uygun değildir. Hastanın yaşı, yaşam tarzı, vitiligonun tipi ve yaygınlığı, bulunduğu bölge, hastalığın aktivitesi, tedavinin yarar-zarar oranının bilinmesi tedavinin seçiminde etkilidir. Erken teşhis ve tedavi daha başarılıdır. Halen yeni tedaviler üzerinde çalışılmaktadır; bu yeni ve etkili tedavilerden biri lokal ultraviyole B (UVB) tedavisidir. Bu tedaviyi artık Türkiye’de de uygulanmaktadır

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: güneşe maruz kalmak ve bronzlaşmak vitiligoyu belirginleştirir. Ayrıca vitiligolu deride güneşe karşı doğal savunma yeteneği kaybolmuştur. Bu alanlarda kolaylıkla güneş yanığı gelişebilir. Güneş yanığı yeni vitiligo alanları gelişmesine neden olabilir. Bu nedenlerle en az 15 faktörlü bir güneş koruyucu devamlı kullanılmalı ve uygun giysiler giyilmelidir.