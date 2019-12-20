Viral ne demek? Viral nedir? Viral reklam ve pazarlama ile ilgili bilgier

Viral kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre virüsle ilgili olarak açıklanır. Kelimenin ilk anlamı tıp literatüründe kullanılır. Dilimize Fransızcadan geçen Viral, dijital medya için farklı bir boyut kazanmıştır. Viral etkileşimi yüksek dijital medya reklamları ile ilgilidir. Viral, kelime anlamınca kimseye bildirim yapılmadan, sınırlı çevreye aktarılan anlamına gelir.



Viral Reklamların Kullanımı



Viral reklam, tüketicinin söz konusu reklamın, reklam olduğunu bilmeden izlemesidir. Viral reklam belirli bir topluluğa yapılabileceği gibi sınırlı bir hedef kitle için tek bir platform üzerinden de yapılabilir.



Açık pazar mantığı ile ürünlerini arz eden bir şirketin yaptığı viral reklam başarılı örneklerdendir. Videoda genç bir kız eski sevgilisinden kalan lüks eşyaları söz konusu site üzerinden 1 liraya satışa çıkarmış ve bunun videosunu çekmişti. Söz konusu video tüm kanalların ana haberinde konu olmuştu.