VIP tartışması
Millet ittifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Karadeniz turundan dönmek için kullandığı Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşananlar tartışma yarattı.
Sosyal medyadaki görüntülerde İmamoğlu ve ailesinin VIP Salonuna alınmadığı görülüyordu. Ordu Valiliği yaptığı açıklamada, VIP Salonları’nı kurallar gereği makam sahiplerinin kullabileceğini belirtti. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da konuya dair “İmamoğlu benim misafirim, bana refakat eden bir özel uçak yolcusuydu” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bir toplantıda konuya değinerek, “Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin” dedi.
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