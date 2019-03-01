VIP nargileden kimyasal çıktı
ANKARA’da önceki gün ele geçirilen yaklaşık 1,5 ton nargile tütününün sağlık koşullarına uymadığı için Türkiye’de yasaklandığı, tütünün yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlendi.
Merdiven altı imalathanelerde, sağlıksız koşullarda işlenen tütünün; gliserin, aroma ve kimyasal maddeler katılarak karışım yapıldığı ortaya çıkarıldı. Tütünün Ankara’nın en gözde ve lüks nargile kafelerinde müşterilere sunulduğu da ortaya çıktı. Çankaya’da bulunan söz konusu nargile kafelerin aralarında bürokrat, siyasetçi ve işadamlarının da bulunduğu çok sayıda müşterisi bulunduğu belirlendi.
9 KİŞİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, önceki gün 9 lüks kafeye ve imalathane olarak kullanılan 8 depoya baskın yapmıştı. Baskında 674 paket kaçak sigara, 370 paket puro, 655 paket pipo tütünü, 120 paket elektronik sigara, 2 bin 860 paket olmak üzere 1 ton 454 kilo nargile tütünü ele geçirilmişti. 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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