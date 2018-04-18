Vinç direği bir işçinin üstüne düştü

İstanbul'da Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında vincin direği işçinin üstüne düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışıyor.
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