Villayı, daireyi verdi yine de kurtulamadı! İşçinin hesabında 17 milyonluk hareket…

İSTANBUL 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 10 yıl sürdü. Davada, çoğu balıkçı 17 kişi şikâyetçi olarak, 15 kişi de sanık olarak yer aldı. İddianamede örgütün kurucusu olarak iki isim öne çıktı. Kapalıçarşı’da bulunan T. Kuyumculuk’un sahibi Varican Mor ile bacanağı Arsen Çılbıyıkoğlu, örgüt kurucusu olmakla suçlanırken, diğer sanıklar kurulan örgüte üye olmakla suçlandı.

Sanıklar, balıkçı esnafına yüksek faizle para vermekle suçlanıyor. Dava dosyasına giren çok sayıda kişinin ifadesine göre, mali sıkıntı yaşayan kişiler aynı zamanda Kumkapı’da balıkçılık da yapan Arsen Çılbıyıkoğlu’na giderek nakit para talebinde bulundu. Çılbıyıkoğlu, verdiği nakit paraya karşılık çek aldı.

90 BİN TL’LİK ÇEKE 65 BİN NAKİT

Halde balıkçılık yaptığını söyleyen Mustafa Sözen, Çılbıyıkoğlu’na 90 bin TL’lik çek verdiğini karşılığında 65 bin TL aldığını söyledi. Sözen’in ifadesine göre, 25 bin TL’lik farkın ise, faiz ve komisyon olarak kesildiği kaydedildi.

ÖDEYE ÖDEYE BORCU BİTİREMEDİ

Bir diğer balıkçı Erdoğan Elma ise, Arsen Çılbıyıkoğlu’nun 2007’de hale geldiği bilgisini verirken, Yaşar Ali Aktaş isimli bir diğer balıkçı ise ifadesinde özetle “Arsen Çılbıyıkoğlu’dan toplam 450 bin TL aldım. Bu paraya karşılık 650 bin TL’lik çek verdim. Bu çekleri de ödememe rağmen bu kişiye halen 290 bin TL borcum bulunuyor” dedi.

BORCU KAPATMAYA ÇALIŞTIKÇA BATTI

Eyüp Sümbül ise, ünlü bir balık restoranına ait 85 bin TL’lik çeki Çılbıyıkoğlu’na kırdırdığını belirterek “85 bin TL’lik çeke karşılık 47.300 TL aldım” dedi. Enis Balyemez isimli bir diğer balıkçı ise aldığı 200 bin TL nakit paraya karşılık 500 bin TL’lik çek verdiğini aktararak “Bu kişiye olan çeklerimin bir kısmını ödeyemedim. Bu kez, yanıma Haldun Gülerler geldi. Bu kişiye de 183 bin TL aldım karşılığında 500 bin TL’lik çek verdim” dedi.

VİLLA VE DAİREYİ VERDİ KURTULAMADI

Kamil Osman Yurdakul isimli bir diğer şikâyetçi ise “Arsen Çılbıyıkoğlu’ndan 500 bin TL aldım. Bu paraya karşılık Kumburgaz’da bulunan 450 bin TL’lik villamı Varican Mor’un oğlu A. Mor’a devrettim. Yine Kadıköy’deki bir dairemi de Çılbıyıkoğlu’nun eşine devrettim. Bu iki gayrimenkulü devretmeme rağmen halen 100 bin TL borcum bulunuyor.

İŞÇİNİN HESABINDA 17 MİLYONLUK HAREKET

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Sezai Çakmak ise, örgüt lideri olmakla suçlanan Varican Mor’un yanında çalıştığını söyledi. Ancak yapılan incelemede, Çakmak’ın bankadan 17.104.873 TL’lik çek tahsilatı yaptığı anlaşıldı. Çakmak, hesaplarındaki hareketliliğin kaynağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “2004 yılında 300 bin TL param verdi. Bu parayı balıkçılara verdi. Zaman içinde bu param 17.104.873 TL oldu. Yaptığım bu işlemler sırasında kimseye fatura da kesmedim” dedi.

TEFECİLİK SUÇU ZAMAN AŞIMINA GİRDİ

Mahkeme, Varican Mor ile bacanağı Arsen Çılbıyıkoğlu’nun yanı sıra Halil Irak, Hariten Tezel, Agop Acar, Manuk Sanoyan, Alpaslan Şenol ve Levan Bağdasir Aki’nin de aralarında olduğu 15 sanıklı davada kararını geçen Ekim ayında verdi. Mahkeme, sanıklara yönelik ‘örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma’ suçlamasına ilişkin, yeterli delil elde edilemediği gerekçesi ile beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıklara yönelik tefecilik suçunun ise zaman aşımına girdiğine işaret ederek bu suçlama için de düşürme kararı verdi. Karara göre, tefecilik suçundan zaman aşımı 18 Ekim 2019’da doldu.



Örgüt lideri olmakla suçlanan Varican Mor'un avukatı Resul Özmen karara ilişkin "Yargılama uzun sürdü. Müvekkilin suçsuzluğu yönündeki savunmamız yönünde mahkemeden karar çıktı. Müvekkilin suçsuzluğu mahkemece tespit ve teyit edildi" diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR