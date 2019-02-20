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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI-İSTANBUL (DHA)
20.02.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Villaya yapılan baskında ele geçirildi... 'Şahinler', 'Sarallar'ın ofisini gizli kamerayla takip etmiş

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'Şahinler' olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, ofisin bu grup ile husumeti bulunan "Sarallar'' grubuna ait olduğunu belirleyince yeni bir operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mayıs 2017'de suç örgütü lideri Sedat Şahin'in Beykoz'da bulunan villasına yaptığı baskında ele geçirdiği dijital veriler arasında bir ofise ait gizli kamera görüntülerine ulaştı.

Organize Şube polisleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı ortaklaşa çalışmada görüntülerin 'Sarallar' grubundan bir kişinin ofisinin görüntüleri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, görüntülerin Sedat Şahin'in adamlarından birisinin 'Sarallar'ın ofisini izleyecek bir ofis tuttuğunu, buraya girişi gören kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları takip ettiklerini belirledi.

POLİS 21 MAĞDURA ULAŞTI

Gizlice çekilmiş kamera görüntüleriyle alakalı olarak şüphelilerin, 'Kasten öldürme', 'Tehdit', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Ruhsatsız silah', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tutukevine yasak eşya sokmak' gibi suçların içinde bulunduğu 30 farklı suç işlediklerini tespit etti. Polis ekipleri ayrıca 21 mağdura ulaşarak ifadelerine başvurdu.

37 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine 13 Şubat Çarşamba günü il genelinde hakkında gözaltı kararı bulunan 'Şahinler' grubundan 37 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

8 TABANCA, 5 AV TÜFEĞİ VE UYUŞTURUCU MADDE

Yapılan operasyonda 8 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tabanca mermisi, 50 av tüfeği fişeği ile 827 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, 6 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

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