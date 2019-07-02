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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Villada cinayet! Ünlü iş adamının kardeşi konuştu

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Villada cinayet! Ünlü iş adamının kardeşi konuştu

İSTANBUL’da iş adamı Turgay Cantaş, iddiaya göre kavga ettiği eşini pompalı tüfekle öldürdü daha sonra da intihar etti.

Başakşehir, Bahçeşehir 1. Kısım Ardıç Caddesi’nde bir villadan dün sabah saat 08.30 sıralarında duyulan silah sesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis ekipleri, Şükran Cantaş’ı (57) yatak odasında başından vurulmuş olarak buldu. Çanta şirketi olan aş adamı eşi Turgay Cantaş (62) da yatağın yanında pompalı tüfeğe sarılı şekilde başından vurulmuş olarak cesedi bulundu.

Ailesiyle birlikte villada yaşayan oğulları ve ifadesine başvurulan oğulları B.C.’nin “Sabah saatlerinde bir el silah sesi duydum. Silah sesinden sonra babam odama geldi. Mermi aldı. Daha sonra çıktı. Çıkarken ‘Oğlum beni affet’ dedi. Daha sonra bir el daha silah sesi duydum” dediği belirtildi.

‘TEDAVI GÖRÜYORDU’

Polisin bilgisine başvurduğu Turgay Cantaş’ın kardeşi İ.C.’nin de “Kardeşim yaklaşık 10 yıldır bir psikiyatri kliniğinde tedavi görmekteydi. Bu rahatsızlığa bağlı olarak ilaç da kullanıyordu. İşlerimiz iyiydi, bir sorun yoktu. Eşiyle de bir problemi yoktu. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum” dediği öğrenildi. belirtildi.

‘YARIN YAZLIĞA GİDECEKTİK’

Çiftin aile dostları olduğunu söyleyen Sevinç Gülnihal, “Turgay’ı çocukluğundan beri tanırım. Turgay da eşi de çok iyi bir insandı.  Örnek bir aileydi. Devamlı tatile beraber giderdik. Ç Yarın hep beraber Silivri’ye yazlığa gidecektik. Hayata bağlı insanlardı. Duyunca şoke oldum” diye konuştu. Pompalı tüfeğe incelenmek üzere el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Çetin AYDIN/İSTANBUL-DHA

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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