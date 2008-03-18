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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa SARIİPEK/DATÇA (Muğla), (DHA)
18.03.2008 - 13:06, Son Güncelleme:

Villa vurgununa Cherokee'li kanıt

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İnşaat firması sahibi E.K hakkında, Muğla'nın Datça İlçesi'nde villa yapma vaadiyle 80'e yakın yabancıyı kandırıp 4 milyon YTL dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, çok sayıda dava açıldı. Villa sahiplerinden ABD'li 50 yaşındaki Carol Robin Pinyo, E.K ile birlikte ortadan kaybolan sevgilisi olduğunu savunduğu P.B.B'nin fotoğraflarını mahkemeye sundu. E.K'nın Cherokee'li fotoğrafını gösteren ABD'li Pinyo, “Hepimiz mağdur durumdayken onlar birlikte Datça'da Porche ve Cherokee ciplerle gezdiler, keyif yaptılar” dedi.

E.K, 2003 yılında Datça'ya yerleşip inşaat şirketi kurdu, yabancılar için villa yapmaya başladı. İnşaatları yıllarca süren villaların bir kısmı 2006 ve 2007'de tamamlanıp sahiplerine teslim edildi. Ancak, fiyatları ortalama 100- 120 bin dolar arasında değişen, 80'e yakın ABD'li, İngiliz ve Alman'a ait villada sorun çıktı. Villaların elektrik ve su bağlantıları yapılmadığı, bazı bölümlerinin tamamlanmadığı ve eksikler nedeniyle tapularının alınamadığı belirtildi. Paraları peşin ödenmesine karşın villaların çoğunda ipotek bulunduğu ve aynı villaların birden fazla kişiye satıldığı ileri sürüldü. Villa sahibi yabancılar, Datça Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, E.K hakkında kendilerini toplam 4 milyon YTL tutarında dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. E.K hakkında ayrıca, villalarından memnun olmayan ve tapularını alamayan 30'a yakın yabancı tarafından da dava açıldı. E.K ve sevgilisinin ortadan kaybolduğu belirtildi.

KEYİF YAPTILAR

138 bin dolar ödemesine karşın villasının eksik olduğunu ve tapusunun kendisine verilmediğini savunan ABD'li emekli Carol Robin Pinyo, inşaat şirketi hakkında Datça Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 10 Mayıs 2007'de dava açtı. Dava 8 Kasım 2007'de sonuçlandı. Mahkeme kararıyla Pinyo'ya villasının tapusu verildi, mahkeme masrafları da E.K'nın şirketine yüklendi.

BAKANLIĞA GİDECEKLER

Diğer villa sahiplerinin açtığı davaların sürdüğünü belirten ABD'li Pinyo, “İnsanlar burada olup bitenlerden o kadar umutsuzluğa kapılmış durumdalar ki otobüs tutup Adalet Bakanlığı'na gitmeyi bile düşünüyorlar. Burada o kadar çok numara dönmüş ki basit bir alacak verecek davasını çoktan geçmiş. E.K sevgilisi arkalarında büyük borçlar bırakarak ortadan kayboldular” dedi.

ŞOKE OLDULAR

İngiliz 53 yaşındaki Carol ve 56 yaşındaki Robert Hodgetts çifti de E.K'ya Datça'nın Hızırşah Köyü Kuyuluharım Mevkii'nde bir villa yaptırmak için 2005 yılında 59 bin sterlin verdiklerini anlattı. Carol Hodgetts, “Bize evin fotoğraflarını gönderiyorlardı ve her şey yolundaydı. Sonra ‘ev 5 haftaya kadar bitecek’ diye bir faks ile evin son hali olduğunu iddia ettikleri fotoğrafı gönderdiler. Onlara inanıp İngiltere'deki her şeyimizi satıp 5 hafta sonra Datça'ya geldik. Karşımızda birçok eksiği bulunan ve villaya hiç benzemeyen bir yapı bulduk. İskan ve elektrik yoktu, ayrıca arsanın üzerinde 15 bin sterlin tutarında ipotek vardı. Durumu savcılığa bildirdik, ses çıkmadı. Dava açacak paramız kalmadı, artık sadece bekliyoruz” diye konuştu.

E.K'nın avukatı Kemal Aykurt ise iddialara tepki gösterdi. E.K ve firması hakkında açılan davaların sözleşmeden doğan tapu iptali ve tescil ile ilgili olduğunu savunan avukat Aykurt, “Savcılığa dolandırıcılık iddiası ile yapılan şikayetlerin hepsi de takipsizlik kararları ile sonuçlandı ve kesinleşti” dedi. Aykurt, diğer iddialarla ilgili davaların ise sürdüğünü kaydetti.

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