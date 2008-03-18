Villa vurgununa Cherokee'li kanıt

E.K, 2003 yılında Datça'ya yerleşip inşaat şirketi kurdu, yabancılar için villa yapmaya başladı. İnşaatları yıllarca süren villaların bir kısmı 2006 ve 2007'de tamamlanıp sahiplerine teslim edildi. Ancak, fiyatları ortalama 100- 120 bin dolar arasında değişen, 80'e yakın ABD'li, İngiliz ve Alman'a ait villada sorun çıktı. Villaların elektrik ve su bağlantıları yapılmadığı, bazı bölümlerinin tamamlanmadığı ve eksikler nedeniyle tapularının alınamadığı belirtildi. Paraları peşin ödenmesine karşın villaların çoğunda ipotek bulunduğu ve aynı villaların birden fazla kişiye satıldığı ileri sürüldü. Villa sahibi yabancılar, Datça Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, E.K hakkında kendilerini toplam 4 milyon YTL tutarında dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. E.K hakkında ayrıca, villalarından memnun olmayan ve tapularını alamayan 30'a yakın yabancı tarafından da dava açıldı. E.K ve sevgilisinin ortadan kaybolduğu belirtildi.

KEYİF YAPTILAR

138 bin dolar ödemesine karşın villasının eksik olduğunu ve tapusunun kendisine verilmediğini savunan ABD'li emekli Carol Robin Pinyo, inşaat şirketi hakkında Datça Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 10 Mayıs 2007'de dava açtı. Dava 8 Kasım 2007'de sonuçlandı. Mahkeme kararıyla Pinyo'ya villasının tapusu verildi, mahkeme masrafları da E.K'nın şirketine yüklendi.

BAKANLIĞA GİDECEKLER

Diğer villa sahiplerinin açtığı davaların sürdüğünü belirten ABD'li Pinyo, “İnsanlar burada olup bitenlerden o kadar umutsuzluğa kapılmış durumdalar ki otobüs tutup Adalet Bakanlığı'na gitmeyi bile düşünüyorlar. Burada o kadar çok numara dönmüş ki basit bir alacak verecek davasını çoktan geçmiş. E.K sevgilisi arkalarında büyük borçlar bırakarak ortadan kayboldular” dedi.

ŞOKE OLDULAR

İngiliz 53 yaşındaki Carol ve 56 yaşındaki Robert Hodgetts çifti de E.K'ya Datça'nın Hızırşah Köyü Kuyuluharım Mevkii'nde bir villa yaptırmak için 2005 yılında 59 bin sterlin verdiklerini anlattı. Carol Hodgetts, “Bize evin fotoğraflarını gönderiyorlardı ve her şey yolundaydı. Sonra ‘ev 5 haftaya kadar bitecek’ diye bir faks ile evin son hali olduğunu iddia ettikleri fotoğrafı gönderdiler. Onlara inanıp İngiltere'deki her şeyimizi satıp 5 hafta sonra Datça'ya geldik. Karşımızda birçok eksiği bulunan ve villaya hiç benzemeyen bir yapı bulduk. İskan ve elektrik yoktu, ayrıca arsanın üzerinde 15 bin sterlin tutarında ipotek vardı. Durumu savcılığa bildirdik, ses çıkmadı. Dava açacak paramız kalmadı, artık sadece bekliyoruz” diye konuştu.

E.K'nın avukatı Kemal Aykurt ise iddialara tepki gösterdi. E.K ve firması hakkında açılan davaların sözleşmeden doğan tapu iptali ve tescil ile ilgili olduğunu savunan avukat Aykurt, “Savcılığa dolandırıcılık iddiası ile yapılan şikayetlerin hepsi de takipsizlik kararları ile sonuçlandı ve kesinleşti” dedi. Aykurt, diğer iddialarla ilgili davaların ise sürdüğünü kaydetti.