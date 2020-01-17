Vietnam Savaşı Tarihi - Vietnam Savaşının nedenleri ve sonuçları

İkinci Çinhindi olarak ta bilinen Vietnam Savaşı, 1955-1975 yılları arasında Kuzey ve Güney Vietnam arasında yapılmıştır.

Vietnam Savaşı Tarihi

Vietnam Savaşı Doğu Bloğu ve Batı Bloğu arasında 1955-1975 yılları arasında gerçekleşmiştir. Çinhindi bölgesi olarak bilinen Tayland, Laos, Kamboçya, Malezya ve Vietnam bölgelerimde gerçekleşmiştir. Daha önce Fransa ve İngiltere sömürgeninde olan Çinhindi bölgesi II. Dünya savaşı döneminde Japonya hâkimiyetine geçmiştir. 1945 yılında ise Fransa ve İngiltere bölgeye tekrar girerek güç elde etmeye çalışmıştır.

Fransa, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yayılan komünizme karşı mücadele göstermektedir. Bu mücadeleye ABD tarafından da destek gelmiştir. 1954 yılında imzalanan Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam kurulmuştur.

1965’te yapılacak seçimlerde Kuzey ve Güney Vietnam’ın birleşmesi bekleniyordu. Ancak Güney Vietnam seçime katılmadı ve bunun üzerine Kuzey Vietnam Güney Vietnam’a karşı savaş açtı. Vietnam Savaşı her iki taraf için de zorlu bir süreç olarak geçmiştir. 1975 yılında Kuzey Vietnam Güney Vietnam'ın başkenti Soygon’a girerek savaşı kazandı. Böylece Vietnam Savaşı’nı Doğu Bloğu kazanmış oldu.

Vietnam Savaşı Özeti

Vietnam Savaşı, Kuzey Vietnam- Doğu Bloğu ( Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler birliği) ile Güney Vietnam-Batı Bloğu (ABD ) arasında gerçekleşmiştir. Asıl savaş Kuzey ve Güney Vietnam üzerinde gerçekleşirken diğer ülkeler destekçi olmuşlardır. ABD Güney Vietnam’a destek vererek Çin ve Sovyetler Birliği komünizminin Vietnam bölgesinde yayılmasını engellemek istemektedir. Savaş 1955 yılında Kuzey ve Güney Vietnam'ın birleşmesi için yapılan seçimlere Güney Vietnam'ın seçime katılmaması üzerine Kuzey Vietnam tarafından başlatılmıştır. 21 yıl süren bu savaş taraflar için oldukça zorlu bir süreç olmuştur. Amerika Vietnam’a karşı Napalm bombasını Vietnam Savaşı sırasında kullanmıştır. Bu bombanın Kullanılması ise tüm dünya ülkelerinden tepki toplamasına neden olmuştur.

1975 yılında Kuzey Vietnam Buon Ma Thuot bölgesini ele geçirerek güçlenmiştir. Bu güç ile Güney Vietnam’ın başkenti olan Saygon’u ele geçirerek savaşı kazanmıştır. Böylece savaş Güney Vietnam’ın zaferi ile sonuçlanmıştır

Vietnam Savaşı Nedenleri

- Vietnam’dan Fransız güçlerinin çekilmesi ile birlikte bölgede komünizm yaygınlaştığı ve Fransız fanatiği güçlerin arttığı görülmüştür. Bu durum Vietnam’ın kendi içinde kargaşaya düşmesine neden olmuştur. Bu kargaşaya karşı - BM Vietnam’ı Kuzey ve Güney olarak ikiye bölmüştür. Cenevre Anlaşması ile bölgede Laos, Kamboçya, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam adı altında devletler kurulmuştur. Birleşmek için 1965 seçimleri beklenirken Güney Vietnam seçimlere katılmamıştır. Bu durum Vietnam Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.

- Savaşın zorlu geçmesi ve büyük kayıplarla sonlanmasında Doğu ve Batı Bloğunun savaşta etkili olması önemli bir etkendir.

Vietnam Savaşı Sonuçları

- Vietnam Savaşı Güney Vietnam'ın zaferi ile sonuçlanmıştır.

- Kuzey ve Güney Vietnam'ın birleşmemesi üzerine başlayan savaş yine birleşmeleri ile sonuçlanmıştır.

- Kuzey Vietnam’ın yenilmesi ile birlikte ABD de Vietnam Savaşını kaybetmiştir.

- 4 milyon sivil ve 1 milyon komünist hayatını kaybetmiştir.

Vietnam Savaşı Önemi

Vietnam Savaşında ABD kullandığı bomba tüm dünyada tepkilere neden olmuştur. Vietnam halkı savaşın izlerini ve yaralarını uzun yıllar silememiştir.

Vietnam, savaşın bitmesi ile birleşti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyet adı ile varlığını sürdürdü. Savaş, Sovyet ve Çin ilişkilerinde bozulmaların hızlanmasına etki etmiştir.