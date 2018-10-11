Vietnam meclisinden konuk
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım daha sonra konuk Meclis Başkanı’na TBMM’yi gezdirirken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan bölümler hakkında da bilgi verdi.
Savunma Sanayii İcra Komitesi de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı.
Toplantıda, Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması; muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ‘100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan savunma sanayisine ilişkin projeler de ele alındı.
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