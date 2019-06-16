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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.06.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Vicdansızlık! Ölüme terk ettiler

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Vicdansızlık! Ölüme terk ettiler

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki turizm cenneti Bozcaada’da bir kedi ile 2 yavrusu, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce küçük kolinin içine konuldu. Ardından kolinin ağzı bantlanarak kapatıldı. Bu da yetmezmiş gibi dışarı çıkamasın diye koli telle bağlanıp kedi ve yavruları ölüme terk edildi. Sesleri duyanların ihbarıyla gelenler kedileri kurtardı.

Bugün öğlen saatlerinde Bozcaada Kalesi arkasındaki otopark alanındaki çöp konteynerlerinin yanında meydana geldi. Ağzı kapalı bir kolinin içinden gelen kedi seslerini duyan bir kişi, durumu zabıtaya bildirdi. Hemen olay yerine gelen zabıtalar, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Ağzı telle bağlanmış kolinin içinde anne kedi ve 2 yavrusunun olduğunu gören zabıtalar, gözlerine inanamadı.

Zabıtalar, Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Berna Yurduseve telefonla bilgi verdi. Yurdasev olay yerine gelerek, teli makas ile keserek kolinin ağzını açtı. Hem uzun süre havasız hem de aç kaldığı anlaşılan kedi, önüne konan mamaları hızlıca yemeye başladı. Bu durum kedinin uzun süredir aç kaldığını ve bu nedenle yavrularını emziremediğini gösterdi.

Vicdansızlık Ölüme terk ettiler

Bozcaada Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Elif Dönmez, "Yaşadığımız bu manzara gerçekten bizi çok üzdü ve vicdanımızı sızlattı. Lütfen insanlar biraz empati yapsınlar. Hayvanların bu dünyada yaşadığını, nefes aldıklarını, kalplerinin attığını, karınlarının acıktığını, susadığını kabul etsinler. Bu dünya hepimiz için. Hiçbir canlıyı çöpe atamazsınız, buna hakkınız yok. Hele ki sıkıca bağlanmış bir koli ile yaşayan bir varlığı çöpün kenarına atmak büyük bir vicdan yoksunluğudur. Lütfen yaşam hakkına saygı duyalım, biraz insan olalım. Her şeyin çözümü bu kadar basit. Ayrıca hayvan hakları ile ilgili ciddi bir yasa çıkmadığı sürece, yeterli cezası olmadığı için bu tür insanlar kendine, istediğini yapmaya hak görmeye devam edecektir. Yetkililerin bir an önce bu açığı kapatması ve hayvan hakları yasasını aktif hale getirmesi gerekiyor" dedi.

Vicdansızlık Ölüme terk ettiler

Karınları doyurulan ve su verilen kedi ile yavruları, Belediye binasında koruma altına alındı. Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu da polise şikayette bulunarak, eşkal tespiti için ilçedeki MOBESE ile güvenlik kameralarının incelenmesini isteyecek.

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