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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.02.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Vicdansızlık! Eşini tanınmaz hale getirdi

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Vicdansızlık! Eşini tanınmaz hale getirdi

Eskişehir’de kocası tarafından öldüresiye dövülen 5 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 3 çocuklu hamile kadın tanınmaz hale gelirken, aile bireyleri kardeşleri için yetkililerden yardım istedi. Saldırgan koca, açılan kamu davası sonucu tutuklandı. 

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  • 5 aylık hamile eşini öldüresiye dövdü
  • 5 aylık hamile eşini öldüresiye dövdü
  • 5 aylık hamile eşini öldüresiye dövdü
  • 5 aylık hamile eşini öldüresiye dövdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eskişehir’de yaklaşık 7 yıldır S.A. ile evli olan Nezaket N.A., iddiaya göre yıllardır kocası tarafından şiddete maruz kaldı. 5 aylık hamile olan genç kadın, son olarak kocası S.A.’nın öldüresiye dövmesi sonucu hastanelik oldu.

Yoğun bakım ünitesinde, karnındaki bebeği ile ölüm kalım savaşı veren talihsiz kadının kolları, bacakları, burun ve vücudunun birçok yerinde kırık ve çatlaklar bulunuyor. Genç kadının ablaları Rahime Taş ve Yasemin Törü ise, kardeşlerine şiddet uygulayan S.A.’dan şikayetçi olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca kardeşlerinin evlendiği günden itibaren darp edildiğini ve tehdit edildiği bu yüzdende şikayetçi olmadığını söyleyen aile bireyleri yetkililerden yardım isteyerek kardeşlerinin ve çocuklarının koruma altına alınmasını istedi. 

Abla Rahime Taş kardeşinin yaşadığı olayı anlatarak, “İlk kez yaşanan bir şiddet durumu söz konusu değil. Aynı zamanda istismar falan da var bunun içinde. Bu en son olay artık öldü sanıldığı için bütün aile fertlerinin korkmasından kaynaklı. Kocasının ailesi geldi, ‘Kızınızı öldüresiye dövdü, biz hepimiz şikayetçi olduk. Gidin kızınıza sahip çıkın, bu kız tehdit altında’ dedi.

'İNSAN VAHŞETİ DEĞİLDİ BU SANKİ BİR AYI SALDIRMIŞ GİBİYDİ'

Evimizin kapımızın önüne geldiler, kimliğini de bize bırakıp gittiler zaten. ’Çocukları da aldırın, hiç kimse onlara bakacak durumda değil’ dediler. Tabi bunların hepsi sahte bir iyi niyet gösterisi. Çünkü bu olaydan 3 hafta önce ben kendim kız kardeşimin darp edildiğini bildiğim için Eskişehir’deki güvenlik kollarına başvurdum, ama kız kardeşim şikayetçi olmadığı için her zamanki gibi ve bu benim iddiamı reddettiği için ne yazık ki biz o zaman bir sonuca ulaşamadık. En son olayda hastaneye gittiğimde hayatımın şokunu yaşadım, çünkü bir insan vahşeti değildi bu sanki bir ayı saldırmış gibiydi. Kız kardeşimin yüzü tanınmayacak haldeydi, konuşamayacak durumdaydı.

Dudağında bir sürü dikiş var, dudakları patlamış, gözleri patlamış, gözünün bir tanesi tamamen kan gölüne dönmüş mosmor, simsiyah. İki kolu, iki ayağı alçıda. Doktorlar, ayaklarının kırık olduğunu düşünüyordu. Aynı zamanda kardeşim hamile, röntgen dahi çekilemediği için benden imza aldılar, tomografiye sokmak zorunda kaldılar.

Tomografi sonucunda kolunun bir tanesinde kırık, bir tanesinde çatlak, iki ayağında ciddi çatlaklar söz konusu. Kolunun bir tanesinin sakat kalma olasılığı söz konusu” ifadelerini kullandı. 

“BU YAŞANILAN OLAY İLK DEĞİL SON DA BULMAYACAK” 

Abla Taş, kız kardeşinin hala kocasından şikayetçi olmadığı da söyleyerek, “Biz hastaneye gittiğimizde zaten hayati tehlikesi vardı. İç kanamadan da şüpheleniyorlardı. Bebeğin şu an sağlığının iyi olduğunu biliyoruz. Kalp atışları iyi ama çünkü her yeri alçıda olduğu için detaylı bir inceleme yapılamadı. Bu yaşanılan olay ilk değil yani bu son da bulmayacak.

Benim kız kardeşim hala şikayetçi değil. Bütün bu aile fertleri bu şiddetin yıllardır sürdüğünü biliyor hepsi. Hepsi buna şahitlik etti ve hepsi bunu inkar etti. Benim kız kardeşim yıllarca istismar edildi. Yıllarca mendil falan satmak zorunda bırakıldı ki biz hiç böyle bir aile değiliz. Ailemizde değil, dışarıda gördüğümüz insanlar da bile üzüntüyle karşıladığımız bir olayın şu an biz tam ortasına düşmüş durumdayız” şeklinde konuştu. 

“BU DA İHBAR OLARAK KABUL EDİLSİN KESİNLİKLE BENİM KARDEŞİM SAĞLIKLI BİR BİREY DEĞİL” 

Ayrıca Rahime Taş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, “En büyüğü 6 en küçüğü bir buçuk yaşında 3 yeğenim var. Kız kardeşim şu an 4’üncü yeğenime hamile. Bu çocukların hepsi istismar ediliyor. Bu çocuklar tacize de uğradılar, istismara da uğradılar. Ben bunlar için de başvurularda bulundum.

Sağ olsun güvenlik güçlerimiz, sosyal hizmetler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hepsi şu an devrede konuyla ilgileniyorlar. Sadece geç kalındığını düşündüğüm tek bir olay var benim kız kardeşim öldüresiye dövülüp hastaneye kaldırıldığında, o cani adam yakalanıp götürüldüğünde nezarete o çocukların kesinlikle o ailenin yanında kalmaması gerekiyordu. Bu aileye karşı inanılmaz bir bağlılığı var ama tehditten ama korkudan.

Böyle bir sevgi olamaz. Ben bunun sevgi olduğunu kabul etmek istemiyorum. Dilerim adalet yerini bulur ve bu zulüm son bulur, çünkü o adam oradan çıktığında benim kız kardeşim eğer oraya giderse, o adam onu öldürmek için geri dönecek. O mezarına gidecek oraya geri döndüğü takdirde. Bu saatten sonra ben inanıyorum, o çocukları onların eline bırakmayacaklar. Bu da ihbar olarak kabul edilsin, kesinlikle benim kardeşim sağlıklı bir birey değil, asla çocuk yetiştirebilecek durumda değil ve ben kız kardeşimin eline o çocukların teslim edilmesini istemiyorum” diye konuştu. 

“ÇIKILMAZ DEDİĞİMİZ BİR NOKTADAYIZ” 

Diğer abla Yasemin Törü ise kız kardeşinin 3 çocuğunun devlet tarafından koruma altına alınmasını talep ederek, “Hepimizin hayati tehlikesi hala devam etmekte ve bu şahıslara devlet güçleri tarafından herhangi bir şey yapılmadığı takdirde bu olaylar bu şekilde devam edecektir. Biz buradan yetkililere büyük mercilere sesleniyoruz, çok geç kalınmadan daha fazla geç kalınmadan yeğenlerimin bir an önce o evden alınmasını kız kardeşimin de, ablamın söylediği gibi, şu anda ifade verebilecek durumda değil. Akli melekesi çünkü yerinde değil. Onun için de gereken tedavilerin arkasından ifadelerine başvurmalarını ben buradan çok rica ediyorum. Çünkü biz öyle bir hal aldık ki artık, çıkılmaz dediğimiz bir noktadayız biz. Bunlar da şu an inceleme altında sağ olsun savcılığımızda bu konuda çok fazla yardımcı oldu bizlere” dedi. 
Öte yandan S.A., açılan kamu davası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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