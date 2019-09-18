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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa ERCAN/MERSİN (DHA)
18.09.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Vicdansızlar! Kuyuya atılan 4 yavru köpekten sadece biri kurtarılabildi

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Vicdansızlar! Kuyuya atılan 4 yavru köpekten sadece biri kurtarılabildi

Mersin'in Mut ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvalla kuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarıldı. Koruma altına alınan minik köpeğe Mucize adı verildi.

Mut İlçesi Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kuyunun içine girerek yavruları bulundukları kuyudan çıkardı. Köpeklerin içine konulduğu ve ağzı sıkıca bağlanan çuval kuyudan çıkarılınca yürekleri sızlatan görüntüler yaşandı. Çuvalın içini açan itfaiye ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çuvalın içine atılmış 4 kardeş yavrudan ikisi ölü olarak bulundu. Acı içinde inleyen diğer iki yavru ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Vicdansızlar Kuyuya atılan 4 yavru köpekten sadece biri kurtarılabildi

Günlerce aç kalmış yavrulara yine ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yakındaki bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içiren ekipler, ardından yavruları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirdi. Ancak yavru köpeklerden biri de burada öldü.

Vicdansızlar Kuyuya atılan 4 yavru köpekten sadece biri kurtarılabildi

HAYATTA KALAN 'MUCİZE'

Hayatta kalan tek yavru köpeğe, ’Mucize’ adı verildi. Bakım ve tedavisi devam eden Mucize, kısa sürede bakım evinin göz bebeği oldu. Tüm yaşadıklarına rağmen hayata sımsıkı tutunan Mucize, bakım ve tedavileri tamamlandıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşmak için kendisini sahiplenecek aileyi bekleyecek.

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