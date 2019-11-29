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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.11.2019 - 00:02, Son Güncelleme:

Vicdansızlar! Hamile köpeği çuvala koyup yola attılar

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Vicdansızlar! Hamile köpeği çuvala koyup yola attılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hamile bir köpeği çuvalın içine koyup yol kenarına atarak ölüme terk etti.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Sumbas ilçesi yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi ana giriş kapısının yanında yol kenarında hamile olduğu öğrenilen köpek çuval içine konulup ölüme terk edildi. O esnada otomobili ile yolda seyir halinde olan Menduh Çolakça isimli vatandaşın 7 yaşındaki oğlu “Baba çuval kıpırdıyor” dedi. Bunun üzerine otomobili durdurup araçtan inen Menduh Çolakça yol kenarındaki çuvalın yanına yaklaştığında bir köpeğin kafasının çuvaldan çıktığını fark etti. Çuvalı yırtarak köpeği çuvaldan çıkaran Çolakça daha sonra köpeğin kafasına bağlanmış ipi de çözdü. Çuvaldan ve ipten kurtulan ve hamile olduğu öğrenilen köpek ise kurtarılınca olay yerinden kaçtı.

Olayı canilik olarak nitelendiren Menduh Çolakça, “Akşam saatlerinde oğlumla seyir halindeydim. Oğlum 'baba çuval kıpırdıyor köpek var içinde' dedi. Bende araçla durdum. Köpeği çuvaldan çıkardım. Köpek hamileydi. Sonra sevinerek kaçarak gitti. Böyle vicdansızlık, canilik olmaz” şeklinde konuştu. 

Vicdansızlar Hamile köpeği çuvala koyup yola attılar

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