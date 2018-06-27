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    Vicdansızlar! Araçta aç susuz bırakmışlar

    Bülent TATOĞULLARI (DHA)
    27.06.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, üzerinde 'köpek eğitim' yazısı bulunan, camları kapalı, kapıları kilitli otomobilde saatlerce aç- susuz bırakılan köpek, polis tarafından kurtarıldı.

    Antalya Yat Limanı'ndaki varyantta, dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis, pazartesi akşamından beri park halindeki otomobilden şüphelendi. Üzerinde 'köpek eğitim' yazısı bulunan otomobili inceleyen polis, arka koltuktaki köpeği görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, camı kapalı, kapısı kilitli otomobilde bitkin haldeki 'terrier' cinsi köpeği kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin camlarını güçlükle açan polis, köpeğin hava almasını sağladı. Köpeğe ulaşmak için bu kez otomobilin kapılarını açan polis, sıcak hava nedeniyle bunalan hayvanı kucaklayarak, araçtan çıkardı. Çevredeki restoranlardan su ve yiyecek temin eden polis, köpeği besledi.

    Vicdansızlar Araçta aç susuz bırakmışlar

    Otomobilin sahibine telefonla ulaşan polis, köpeği bu halde bırakmaması yönünde uyarıda bulundu. Otomobilin sahibinin olay yerine uzun süre gelmemesi üzerine polis, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. Polis, bitkin durumdaki köpeği, belediye çalışanlarına teslim etti.

    Ekipler, sürücü gelmeyince otomobili çekiciyle trafik otoparkına kaldırttı. Otomobili yanlış yere park ettiği için sürücüye 108 liralık ceza kesildi.

    Vicdansızlar Araçta aç susuz bırakmışlar

    Etiketler: araba , son dakika , haberler
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