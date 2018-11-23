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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
23.11.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Genç kızın acı sonu! 'O anı aklımda silip atamıyorum'

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Genç kızın acı sonu! 'O anı aklımda silip atamıyorum'

Tuzla’da evinin yakınında minibüsten indiği sırada otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden genç kızın ailesi, kaza sonrası kaçan vicdansız sürücüyü arıyor. Havalimanında çalışan genç kızın feci ölümü çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 23 Ekim akşamı Tuzla Fatih Mahallesi Atakan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprondaki uçakların koordinesinden sorumlu birimde çalışan Kübra Kilit, işten eve gitmek için minibüse bindi. Evinin yakınlarına gelen genç kız, minibüsten indikten sonra plakası alınmayan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yere düştü.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Minibüs durağının hemen önünde yaşanan olayda Kübra Kilit otomobilin çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Kaza sonrası plakası alınamayan otomobilin vicdansız sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı, araçtan inerek genç kıza baktı. Yardıma koşan vatandaşların genç kızı tanımasıyla birlikte kazayı yapan araç sürücüsü ve arkadaşları arkasına bile bakmadan kaçarak kayıplara karıştı. Yerde can çekişen genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası Kübra Kilit’in yardımına koşan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

“BUGÜN 30 GÜN OLDU HALE ORTADA YOK”

Kazada kızlarını kaybeden acılı aile, bir aydır kaçan sürücüyü arıyor. Plakası alınamayan aracın izini süren aile, vicdansız sürücünün polise sığınmasını istiyor. Kızını kaybeden acılı baba Yılmaz Kilit, “Kızım akşam sıralarında kaza geçiriyor. Durakta iniyor, durağın sağ tarafında araç vuruyor. Beni arkadaş aradı, kaza yerine 3 dakikalık mesafedeyim. Ben duyunca eşimi aradım, ve olayı söyledim. Ben tekrar kaza yerindeki arkadaşı aradım, durumun vahim olduğunu öğrendim. Olay yerine geldiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu. Kaza yapan şahıs olay yerindeymiş, olayın vahametini öğrenince 2’si aradan kaçıyorlar. Kaçma sebepleri oradaki esnaflar Yılmaz abinin kızı deyince onlar kaçıyor. Bugün 30 gün oldu hala haber yok. Sağ farı kırık, ön camı göçük görgü tanıkları böyle söylüyor. Olaydan 15-20 dakika sonra ters yönden Beyaz bir araba geliyor ve burada 3 kişi iniyor ve kızımın yanına geliyor. Birisi resim çekip birine gönderiyor. O gündür bugündür araç kayıp” diye konuştu.

“O ANI AKLIMDAN SİLİP ATAMIYORUM”

Gözyaşlarını tutamayan anne Ayşe Kilit, “Eşim yemeğe geliyorum diye aradı, kapattı bir daha aradı Kübra’ya araba vurmuş dedi. Yalın ayak koşmuşum gittiğim anda bayılmışım hiçbir şey hatırlamıyorum. O kanlar içinde yatıyor ben yaklaşamadım ona. Anne elimden tuttum demiş olabilir, kalbinden geçmiş olabilir. O anı aklımdan silip atamıyorum. Ben yaklaşamadım çocuğuma elini tutamadım. Benim 3 gün aklım başıma geldi, ben olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Geçici olarak hafızam gitti” diyerek yaşadığı üzüntüyü anlattı.

GENÇ KIZIN FECİ ÖLÜMÜ KAMERADA

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir minibüsün durağın orada durduğu ve kısa süre sonra da bir aracın kıza çarparak havaya fırlattığı ve vatandaşların genç kızın yardımına koştuğu görülüyor.

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