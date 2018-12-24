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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.12.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Vicdansız! Arkasına bile bakmadı

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Bursa’da ara sokakta hızla seyreden otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeği ezdikten sonra kayıplara karıştı. Otomobil sürücüsünün köpeği ezdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşması güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan köpeğe, ara sokakta otomobil sürücüsü çarptı. Yola doğru koşan köpeğe çarpan otomobil sürücüsü, aracın altına aldığı köpeği birkaç metre sürükledi. Olayın ardından ezdiği köpeğe bakmak yerine gaza basan otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada vicdansız sürücünün ardından bırakarak acı içerisinde kıvranmasına neden olduğu köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkandan yola koşan köpeğe, ara sokaktan hızla gelen otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisi ile aracın altında sıkıştığı, otomobil sürücüsünün geri manevrası sonrası sıkıştığı yerden kurtulan köpeğin acılar içinde kaçması ve yaralı köpeğe çevredeki vatandaşların müdahale ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Köpeğinin sabah saatlerinde gezmesi için serbest bırakıldığını söyleyen Fırat Aydın, “Köpeğim gezerken, süratle gelen bir araç köpeğime çarpıyor. Bunun sonrasında köpeğimi hızlı bir şekilde veterinere getirdik. Şu an durumu iyi ama iç kanama riskine göre bekletiliyor, dikişleri yapılması gerekiyor. Köpeğime çarparak kaçan araç sürücüsünden şikayetçi oldum. “ diye konuştu. 

Köpeğin iç kanama geçirmesi riskine göre tedavi altına alınacağını söyleyen Veteriner Hekim Naz Çelik, “İç kanama riskine karşı önlemlerimizi aldık, ama 4-5 saat falan beklememiz gerekiyor. Bu süreç sonucunda iç kanaması olmadığını düşünürsek dikişlerini ve kontrollerini yapacağız.” diye konuştu. 

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