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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.09.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Vicdansız! 3 bin lira için 91 yaşındaki kadını darbedip öldü diye bırakmış

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Vicdansız! 3 bin lira için 91 yaşındaki kadını darbedip öldü diye bırakmış

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4 gün önce tavuklarına yem vermek isterken depoda kafasına kesici demirle vurulup, kolundaki bilezik, parmağındaki yüzük gasp edilen 91 yaşındaki kadın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Aile, yaşlı kadına saldıran ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanmasını bekliyor.

Antalya Kumluca’da evinin arka bölümünde deponun yanındaki tavuklarına yem vermek isteyen 91 yaşındaki Zeynep Çıldır, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Çıldır’ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine demir çubukla vuran saldırgan, yaşlı kadının kolundaki bileziği ve parmağındaki yüzüğü aldı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadın, yaklaşık 50 metre sürünerek yola çıktı. Bir gencin haber vermesiyle Zeynep Çıldır, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgasında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinin önünde oturan yaşlı kadını gören şüphelinin önce kadının yanına oturup bir süre sohbet ettiği, sonra evin arka tarafına doğru yürüdüğü, arkasından gelmekte geciken kadını bir süre daha bekleyip yürümeye başladığını görünce kendisinin de yürümeye devam ettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrıldığı yer aldı.

"ÖLDÜ DİYE BIRAKIP GİTMİŞ"

Hastanede umutlu bekleyişini sürdüren Zeynep Çıldır’ın damadı Kadir Ertürk, olayın üzerinden 4 gün geçtiğini ve şüphelinin halen yakalanmadığını belirterek, “Kayınvalidemin evinin arkasında kaydırma şeklinde depo ve yanında kümesi var. Depo gibi yere girdiğinde kafasına demir çubukla vurmuş saldırgan. Kafatasında 3 kırık var, sağ omuz kırık, 6 kaburga kemiği kırılmış. Saldırgan öldü diye bırakıp gitmiş. Kayınvalidem kanlar içinde arka taraftaki yerden sürüne sürüne yola gelmiş. Gören kişi hemen sağlık ekiplerini aramış” dedi.

Vicdansız 3 bin lira için 91 yaşındaki kadını darbedip öldü diye bırakmış

"SALDIRGAN YAKALANSIN"

"3 bin liralık ziynet eşyası için yapılan saldırı değer mi" diye soran Kadir Ertürk, “Bu yapılan değmezdi. Şahıs tespit edildi. Saldırgan terminale gidip, otobüsle Antalya’ya gitmiş. Üzerinden 4 gün geçti yakalanmasını bekliyoruz. Kayınvalidemin durumu ise kötü. Bu saldırı hiçbir canlıya yapılmaz. Bu kişi başkalarına saldırmadan yakalansın" diye konuştu.

"KEŞKE ALTINLARI ALSAYDI"

Yaşlı kadının kızı Cahide Ertürk ise annesine uzun süredir kendisinin baktığını ama birkaç gün önce illaki tavuklarının civcivlerine bakmak istediğini söyleyince evine bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti. Tavuklarıyla özlemini gidermek isterken annesinin başına bu talihsiz olayın geldiğini anlatan Ertürk, “Hastanede buldum annemi. Annemin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bu olayın failinin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Keşke sadece altınları alsaydı da vurmasaydı" ifadelerine yer verdi.

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