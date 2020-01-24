Vicdan sınavından sıfır... Pendik Belediyesi ezdi, İBB ölüme terk etti

İSTANBUL’da Pendik Belediyesi’ne ait hizmet aracı, cumartesi günü Kurtköy bölgesinde bir köpeğe çarptı. Aracın şoförü üzerinden geçtiği köpeği görmezden gelerek olay yerinden uzaklaştı. Olay bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Sitede oturanlar köpeği alıp tedavi edilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınağa teslim etti. Ancak hafta sonu olduğu gerekçesiyle yaralı köpeğe barınakta hiçbir tedavi uygulanmadı. Pazartesi günü köpeğin sağlığını kontrol etmek için barınağa giden hayvanseverler, köpeği bıraktıklarından daha kötü bir halde buldu.

Hayvansever Işkın Moğol Alçı ve arkadaşları köpeği barınaktan alarak veterinere götürdü. Kalça kemiğinde üç kırık olan ve bağırsağı ezilen köpek çarşamba günü ameliyata alındı.

BELEDİYE İŞÇİSİ KOVULDU

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili Pendik Belediyesi, “Pendik Köyler Bölgesi’nde, belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz. Bölge Hayvan Barınağı’nda tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafından sahiplenilmiştir. Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir” ifadelerini kullandı. Ancak hayvanseverler Pendik Belediyesi’ni yaraladıkları köpeği ölüme terk etmekle suçladı. Hayvansever Alçı, “Pendik Belediyesi çarptıkları köpekle ilgili hiçbir şey yapmadı. Hayvanın götürüldüğü barınak da İBB’ye ait bir barınaktı. Burada hayvanı bulduğumuzda durumu içler acısıydı. Köpeğin hayati tehlikesi yok ancak büyük ihtimalle yeniden yürüyemeyecek. Biz onu ya sahiplendireceğiz ya da kendimiz ömürlük yuvası olacağız” diye konuştu.