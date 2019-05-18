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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
18.05.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Vicadansızlık... Nesli tükenmek üzere: Ankara'da zehirlediler

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Vicadansızlık... Nesli tükenmek üzere: Ankara'da zehirlediler

ANKARA'da çevre yolu kenarındaki boş arazide, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 25 ölü çinçilla bulundu.

Bugün saat 10.00 sıralarında Ankara-Samsun çevre yolunun Altındağ ilçesi yakınlarında, yol kenarındaki arazide kemirgen türü hayvanların hareketsiz yattığını gören İsmail Bilgen, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede çinçilla olduğu belirlenen hayvanlarından 25'nin telef olduğu, 15'inin ise can çekiştiği saptandı. Ekipler hayatta olan, zehirlendikleri tahmin edilen çinçillaları kafese koyarak veterinere götürdü.

Telef olan 25 Çinçilla ise toplandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Vicadansızlık... Nesli tükenmek üzere: Ankarada zehirlediler


'BİR YETİŞTİRİCİNİN ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Altındağ Belediye Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan Emre Çınar, zehirlenen hayvanların çinçilla olduğunu söyledi. Çınar, Güney Amerika tavşanı olarak bilinen, dünyanın en değerli kürk hayvanları arasında bulunan cinçillanın Türkiye'de pet hayvanı olarak da kullanıldığını kaydetti.

Çınar, "Bir vatandaş geçerken ihbar etti. İhbar üzerine geldik buraya. Zehirlenme vakası olduğunu düşünüyoruz. Birinin buraya bıraktığını düşünüyoruz. Gerekli yerlere götürüp araştırma yapılarak, zehirli bir madde varsa bunun tespiti olacak. Doğada da zehirlenmiş olabilir, ama buraya getirilip kasıtlı olarak bırakılmış.

Aralarında birkaç gün önce ölen de var. Bu kadar tavşanın hobi amaçlı kullanılmadığı düşüncesini bize veriyor. Bir yetiştiricinin zehirlemiş olabileceğini düşünüyoruz. Zehirlenme şüphesi yüksek. Öyle görünüyor.

Çok göz önünde olmadığı için kamera da yok, buraya bırakılmış" dedi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki çinçillanın kürkünden üretilen mantoların Avrupa ülkelerinde 10 bin ila 300 bin Euro arasında satıldığı öğrenildi.

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