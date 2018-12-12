VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM'den açıklama var
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018-2019 eğitim dönemi için ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarını geçtiğimiz hafta açıkladı, gözler şimdi üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere sekiz ay boyunca burs desteği veren VGM, hizmetine bu yıl da devam ediyor. Kurum son olarak, ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerini tamamlamış ve sonuçları erişime açmıştı. Öte yandan VGM'den yapılan açıklamada yükseköğrenim burs sonuçları detayı da dikkat çekti. İşte, VGM burs başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanma duyurusunda, yükseköğrenim burs sonuçlarına yönelik detay dikkat çekti. İşte, VGM'den yapılan o açıklama...
2018 – 2019 Eğitim Yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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