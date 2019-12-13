VGM - Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs sonuçları son durum.. Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusu yapan binlerce kişi, kurumun yapacağı sonuç açıklamasına odaklandı. VGM burs başvuru sonuçları hakkında detayları merak eden birçok öğrenci, konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı başvuru yapanlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim'de biterken, yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. VGM burs sonuçları için açıklama yapan müdürlük, KYK neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerin VGM'den yararlanamayacağını, kredi almaya hak kazananların ise başvuru değerlendirmesinin devam edeceğini duyurdu. VGM sonuçlarının aralık ayının son günleri ile ocak ayının ilk günleri arasında açıklanması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuru sonuçlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: Ortaöğrenim Burs Başvuruları sona ermiş olup, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine devam edilmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve açık kontenjanlarımız nispetinde burslandırmalar yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.